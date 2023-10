Wstyd na cały świat! Amerykanie piszą o skandalu w Gdyni

W niedzielne popołudnie pojawiły się skandaliczne doniesienia o pobiciu koszykarki Mikayli Cowling, koszykarki zespołu VBW Arki Gdynia. Do pobicia miało dojść w środę 18 października w gdańskim klubie Tkacka Music Club, a czynu miał dopuścić się ochroniarz lokalu. Według badań 27-letnia Amerykanka ma pęknięty oczodół, a całą sprawą już zajmuje się policja.

"Mikayla stała się ofiarą brutalnego pobicia, do którego nigdy nie powinno dojść. Klub potępia wszelkiego rodzaju agresję, wyraża głęboki żal w związku z zaistniałą sytuacją i zrobi wszystko, by bronić dobrego imienia Zawodniczki oraz zapewni najlepszą opiekę zdrowotną i prawną" - poinformował gdyński klub w oficjalnym komunikacie.

Amerykańskie i brytyjskie media informują o pobiciu koszykarki w Gdańsku

Sprawa dotarła błyskawicznie do amerykańskich mediów. "Mikayla Cowling doznała pęknięcia oczodołu po ataku w klubie" - głosi nagłówek tekstu opublikowanego na portalu stacji ESPN. Serwis zwrócił uwagę, że występująca w polskim klubie Amerykanka "została pobita i pozostawiona z urazem głowy. Później doszło do zatrzymania napastnika".

Cytują również słowa prezesa Arki Gdynia Bogusława Witkowskiego, który poinformował, że 27-latka została "kilkukrotnie uderzona w głowę, a gdy upadła, to została dodatkowo kopnięta". Dodano także informację o kolejnych badaniach czekających Cowling.

"Według niedzielnych doniesień mediów i urzędników z Polski w środku tygodnia doszło do pobicia amerykańskiej koszykarki występującej w polskim klubie" - to z kolei cytat z tekstu agencji Associated Press. Treść depeszy opublikowanej przez AP została powielona przez portal CBS News czy brytyjski dziennik "The Independent".

Zacytowano w nim także komunikat prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka. "Koszykarkę VBW Arka Gdynia Mikaylę Cowling brutalnie pobito po EuroCup Women. Jestem oburzony, że doszło do tak haniebnej sytuacji. Przemoc i agresja są nieakceptowalne i trzeba się im sprzeciwiać. Na szczęście Policja szybko ujęła napastnika. Zawodniczce życzymy zdrowia!" - przekazał w mediach społecznościowych.

48-letni ochroniarz usłyszał już zarzut uszkodzenia ciała. Był już karany, więc bardzo możliwe, że będzie traktowany jako recydywista, co może poskutkować maksymalną przewidzianą karą pozbawienia wolności - w tym przypadku 7,5 roku więzienia.