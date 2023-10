Prezydent Gdyni reaguje na brutalne pobicie zawodniczki Arki Gdynia

Do pobicia Mikayli Cowling doszło w środę 18 października. U Amerykanki stwierdzono pęknięcie oczodołu. Policja zabezpieczyła nagrania z monitoringu i dokumentację medyczną koszykarki.

Prezydent Gdyni potępił zachowanie napastnika

Skandal w Tkacka Music Club w Gdańsku oburzył Gdynię. Agresywne zachowanie ochroniarza, który pobił amerykańską koszykarkę Mikayle Cowling, zawodniczkę VBW Arki Gdynia, potępiły już władze klubu.

"Mikayla stała się ofiarą brutalnego pobicia, do którego nigdy nie powinno dojść. Klub potępia wszelkiego rodzaju agresję, wyraża głęboki żal w związku z zaistniałą sytuacją i zrobi wszystko, by bronić dobrego imienia Zawodniczki oraz zapewni najlepszą opiekę zdrowotną i prawną" - oznajmiono. Menadżerka klubu, Agnieszka Bibrzycka, dodała, że Amerykanka została uderzona co najmniej kilka razy.

Głos zabrał także prezydent Gdyni Wojciech Szczurek. Swoim wpisem w social mediach potępił zachowanie agresywnego ochroniarza. Jest zadowolony z szybkiej reakcji policjantów. Chciałby, aby nie doszło do takiej sytuacji ponowne.

"Koszykarkę VBW Arka Gdynia Mikaylę Cowling brutalnie pobito po EuroCup Women. Jestem oburzony, że doszło do tak haniebnej sytuacji. Przemoc i agresja są nieakceptowalne i trzeba się im sprzeciwiać. Na szczęście Policja szybko ujęła napastnika. Zawodniczce życzymy zdrowia! - napisał na Twitterze (X).

48-letni ochroniarz był już karany, więc sąd może potraktować sprawę jako recydywę. Napastnik usłyszał już zarzut uszkodzenia ciała, za co grozi kara do 7,5 roku pozbawienia wolnośc.