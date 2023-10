Skandal w Gdyni. Zawodniczka Arki brutalnie pobita. "Haniebna sytuacja"

Mikayla Cowling to amerykańska koszykarka, która latem tego roku dołączyła do zespołu VBW Arki Gdynia. W środę 18 października wieczorem padła ofiarą brutalnego pobicia. Jak ustaliło RMF FM, do zdarzenia miało dojść w jednym z klubów muzycznych w Gdańsku. W jego wyniku 27-latka ma pęknięty oczodół.

REKLAMA

Zobacz wideo Euro 2024 bez Polski? PZPN reaguje. "To jest najgorsze"

Amerykańska koszykarka pobita w gdańskim klubie. "Nigdy nie powinno do tego dojść"

Wszystko działo się tuż po wysoko wygranym przez Arkę 77:47 spotkaniu EuroCup ze szwajcarskim Fribourgiem. Zawodniczki po jego zakończeniu miały udać się do klubu, żeby poświętować. Na miejscu doszło do skandalu. - 27-letnia kobieta została kilkukrotnie uderzona w głowę przez nieznanego sprawcę. Funkcjonariusze natychmiast zajęli się tą sprawą, przyjęli zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, przesłuchali świadków, zabezpieczyli dokumentację medyczną oraz zabezpieczyli zapis z kamer monitoringu - relacjonowała podinsp. Magdalena Ciska, oficer prasowa Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku w rozmowie z "Dziennikiem Bałtyckim".

Oświadczenie wydała także Arka. - Sprawa została zgłoszona na Komendę Policji w Gdyni, która bardzo szybko odnalazła napastnika. Mikayla stała się ofiarą brutalnego pobicia, do którego nigdy nie powinno dojść. Klub potępia wszelkiego rodzaju agresję, wyraża głęboki żal w związku z zaistniałą sytuacją i zrobi wszystko, by bronić dobrego imienia Zawodniczki oraz zapewni najlepszą opiekę zdrowotną i prawną - czytamy.

Napastnik, którym okazał się 48-letni mieszkaniec Gdańska, już został ujęty i usłyszał zarzut uszkodzenia ciała. Ponieważ już wcześniej popełnił podobne przestępstwo, będzie odpowiadał w warunkach recydywy. Grozi mu do 7,5 roku pozbawienia wolności.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Prezydent Gdyni reaguje na skandal. "Jestem oburzony"

Atak na Cowling potępił już prezydent Gdyni Wojciech Szczurek. - Koszykarkę VBW Arka Gdynia Mikaylę Cowling brutalnie pobito po EuroCup Women. Jestem oburzony, że doszło do tak haniebnej sytuacji. Przemoc i agresja są nieakceptowalne i trzeba się im sprzeciwiać. Na szczęście Policja szybko ujęła napastnika. Zawodniczce życzymy zdrowia! - napisał na platformie X.

Zawodniczka obecnie znajduje się w domu, ale jest pod obserwacją. W przyszłym tygodniu czekają ją kolejne badania. Możliwa jest nawet dłuższa absencja. Dla Arki byłaby to wielka strata, ponieważ Cowling ze średnią 14,5 punktu na ligowy mecz jest najskuteczniejszą koszykarką VBW Arki.