Co za tragedia. Dwukrotny mistrz kraju poszedł na spacer i już z niego nie wrócił

Giovanni Battista "Nino" Cescutti to dwukrotny mistrz Włoch, a ponadto zdobywca Pucharu Interkontynentalnego oraz Pucharu Zdobywcy Pucharów z drużyną narodową. Reprezentował jej barwy podczas mistrzostw świata 1963 i mistrzostw Europy 1965, a łącznie rozegrał dla niej 30 meczów, w których zdobył 133 punkty. Po zakończeniu kariery został trenerem. Jako szkoleniowiec również święcił triumfy.

Nie żyje Nino Cescutti. "Pomoc medyczna była daremna"

Portal sportmediaset.it poinformował w sobotę, że Cescutti zmarł w wieku 84 lat w wyniku potrącenia przez samochód. Do wypadku doszło w pobliżu szpitala miejskiego na ulicy Colugna w Udine. Podczas deszczu były piłkarz chciał przejść przez jezdnię, kiedy nagle na jego drodze pojawiło się rozpędzone auto. Błyskawicznie zabrano mężczyznę do placówki Santa Maria della Misericordia, ale nie udało się go uratować. "Pomoc medyczna była daremna" - przekazano. Dochodzenie w tej sprawie rozpoczęły już odpowiednie służby

Prezes Włoskiej Federacji Koszykówki (FIP) Giovanni Petrucci postanowił w imieniu całego związku złożyć kondolencje dla rodziny zmarłego. Ponadto zdecydował, że przed rozpoczęciem każdego spotkania rozegranego w najbliższy weekend zostanie zachowana minuta ciszy.

Cescutti miał także dwa epizody w roli trenera. W sezonie 1974/1975 prowadził Federalne Lugano, zdobywając tytuł mistrza oraz Puchar Szwajcarii. Natomiast w trakcie sezonu 1984/1985 przejął Udinese, ale rozgrywki zakończyły się jego spadkiem.