Legia gromi na inaugurację Pucharu Europy. Wygrała także Spójnia, przegrał Anwil

We wtorek bardzo udaną inaugurację w koszykarskiej Lidze Mistrzów (3. "liga" Europy) zaliczył mistrz Polski King Wilki Szczecin, który u siebie w dobrym stylu pokonał włoskie Dinamo Sassari 85:77. Gorzej w Eurocupie (2. "liga" Europy) wiedzie się Śląskowi Wrocław, który poniósł w trzech meczach trzy porażki, z kolei w środę rywalizację w FIBA Europe Cup (4. liga Europy) rozpoczęły Legia Warszawa, PGE Spójnia Stargard i Anwil Włocławek.

REKLAMA

Zobacz wideo Sochan dostał pytanie o ulubionych koszykarzy. I pojawił się problem

Legia Warszawa gromi w FIBA Europe Cup. Ponad 20 punktów przewagi

Legia Warszawa miała trochę szczęścia w losowaniu fazy grupowej FIBA Europe Cup, bo los oszczędził jej drużyn z silnych lig europejskich. Drużyna Wojciecha Kamińskiego będzie się mierzyć z fińskim Kataja Basket, słowackim Patrioti Levice i rumuńskim CSM CSU Oradea.

Na początek Legia zagrała w hali Bemowo z zespołem z Finlandii i nie miała żadnego problemu z pewnym zwycięstwem 85:62. To był mecz absolutnie bez żadnej historii, w którym warszawski zespół prowadził od początku do końca - rozpoczął od prowadzenia 17:8 i w kolejnych minutach tylko powiększał swoją przewagę, maksymalnie do 27 punktów (78:51 w czwartej kwarcie).

Dla Legii aż pięciu koszykarzy rzuciło ponad 10 punktów - Aric Holman (16), Grzegorz Kulka (13), Josip Sobin, Marcel Ponitka (po 12) oraz Michał Kolenda (11). U Finów najskuteczniejszy był Amanze Egekeze, który zdobył 12 punktów. Za tydzień Legia zagra na wyjeździe z Patrioti Levice (25.10, 19:00)

Bezcenna wygrana Spójni w Holandii. Wynik decydował się do ostatnich sekund

Zwycięski debiut w tegorocznych rozgrywkach zaliczyła także PGE Spójnia Stargard. Arguster Daniels rzucił 29 punktów, a polski zespół wygrał na wyjeździe z holenderskim Heroes Den Bosch 92:89.

To było bardzo wyrównane spotkanie. Przez długi czas żaden z zespołów nie potrafił swoim rywalom odskoczyć na kilka punktów. Dopiero na przełomie trzeciej i czwartej kwarty Spójnia zdołała zbudować nawet 13-punktową przewagę (72:85), ale nawet taka różnica w połowie ostatniej odsłony gry to wcale nie był koniec tego pojedynku.

Gospodarze zaczęli desperacko gonić Polaków. Seria 9:0 pozwoliła im zmniejszyć straty do czterech punktów (81:85) i zapewnić wielkie emocje do samego końca. Spójnia była jednak w stanie przez cały czas utrzymywać minimalną przewagę. To mogło się zmienić już w ostatniej akcji spotkania, ale "trójki" na remis nie trafił na trzy sekundy przed końcem Roberts Stumbris.

Oprócz 29 punktów Danielsa, 18 rzucił dla Spójni Aleksandar Langović, a po 10 Benjamin Simons i Stephen Brown. Dla gospodarzy 24 punkty zdobył Derrick Fenner, 19 Roberts Stumbris, a 15 Thomas van der Mars.

Za tydzień Spójnia zagra u siebie z niemieckim Niners Chemnitz. W grupie H rywalizuje także kosowski klub KB Peja.

Porażka Anwilu na inaugurację. Hiszpanie okazali się zbyt mocni

Nieudanie rozgrywki rozpoczął za to aktualny obrońca tytułu w FIBA Europe Cup Anwil Włocławek. Włocławianie nieznacznie przegrali u siebie z hiszpańskim Bilbao Basket 79:83.

O wyniku tego spotkania zadecydowała koszmarna końcówka gospodarzy, którzy prowadzili na 2,5 minuty przed końcem 79:74 i od tego momentu nie zdobyli choćby punktu, podczas gdy rywale aż dziewięć, a kluczową trójkę dla Bilbao na 79:81 rzucił na cztery sekundy przed syreną Adam Smith.

Anwil w tym meczu rozegrał bardzo dobrą pierwszą połowę, którą wygrał 49:38, a jeszcze w połowie trzeciej kwarty prowadził 56:44, ale od tego momentu Hiszpanie rozpoczęli skuteczną pogoń, która okazała się skuteczna. Najwięcej punktów dla Anwilu rzucili w tym meczu Jakub Garbacz (16), a także Amir Bell i Luke Petrasek (po 11). U gości najskuteczniejszy był 37-letni Amerykanin Alex Renfroe (23 punkty), a niewiele mniej zdobył Anglik Sacha Killeya-Jones.

W grupie B FIBA Europe Cup rywalizują także szkocki Caledonia Gladiators oraz rumuński CSU Sibiu. Z tym pierwszym zespołem Anwil zagra za tydzień na wyjeździe (25.10, 20:00)