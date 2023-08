Gwiazdy zabraknie na MŚ. Klamka zapadła. "Jestem ogromnie rozczarowany"

Giannis Antetokounmpo jest mistrzem NBA z 2021 roku oraz największą gwiazdą Milwaukee Bucks. W trakcie sezonu doznał kontuzji, przez którą ominął 19 meczów. Na początku lipca przeszedł artroskopię kolana i czekała go długa rekonwalescencja.

Giannis Antetokounmpo nie zagra na mistrzostwach świata. Oficjalnie

Antetokounmpo walczył z czasem, aby wyzdrowieć do mistrzostw świata, które odbędą się w dniach 25 sierpnia - 10 września w Japonii, Indonezji i na Filipinach. Zawodnik jest ważnym elementem reprezentacji Grecji i fani mieli nadzieję, że zagra na turnieju. Niestety koszykarz nie zdołał w pełni wyzdrowieć i zabraknie go na mistrzostwach. Poinformował o tym na Instagramie.

"Wszyscy wiedzą, że moja pasja i miłość do reprezentacji się nie zmieniły i nigdy się nie zmienią. Od zakończenia sezonu NBA robiłem, co mogłem, aby pomóc naszej drużynie osiągnąć wyznaczone przez nas cele. Ale po miesiącach pracy i wielu spotkaniach z personelem medycznym jasne jest, że nie jestem gotowy na rywalizowanie na takim poziomie. To nie był wybór, ale jedyna opcja, aby zapewnić mi powrót na poziom, na który tak ciężko pracowałem w swojej karierze. Jestem ogromnie rozczarowany takim obrotem spraw, ale to była decyzja podjęta z personelem medycznym. Moim osobistym i naszym celem drużynowym jest zakwalifikowanie się do igrzysk Olimpijskich w 2024 roku i będzie to zaszczyt reprezentować moją reprezentację w przyszłym roku" - napisał.

Reprezentacja Grecji na mistrzostwach świata zmierzy się w fazie grupowej z USA, Nową Zelandią i Jordanią. W turnieju zabraknie natomiast Polski.