Sekunda do końca. Rzucił przez całe boisko. Nie do wiary [WIDEO]

Na początku sierpnia we Włoszech rozegrano Trento Basket Cup 2023. Towarzyski turniej koszykarski, który ma służyć gospodarzom jako przygotowania do nadchodzących mistrzostw świata, które rozpoczną się 25 sierpnia. Rywalami reprezentacji Włoch w fazie grupowej będą Angola, Dominikana oraz Filipiny.

Niesamowite sceny we Włoszech. Rzut przez całe boisko na dogrywkę!

W pierwszym sparingu gospodarze zmierzyli się z Turcją, która postawiła trudne warunki. Na 12 sekund przed końcem to jednak miejscowi mieli trzy punkty więcej, a w dodatku ich lider Marco Spissu trzymał piłkę w rękach, aby wykonać rzut wolny. Spudłował, lecz przechwyt zaliczył Achile Polonara i ponownie zagrał do Spissu. Ten odczekał chwilę, lecz nikt go nie faulował, więc postanowił oddać rzut z dystansu, zapewne uznając, że już nic w tym meczu się nie wydarzy.

Piłka odbiła się jednak od obęczy, a zbiórkę zaliczył Sadik Emir Kabac. Było półtorej sekundy do końca, więc Turek musiał zdecydować się na rzut rozpaczy. Ku zdumieniu wszystkich piłka praktycznie równo z syreną trafiła do kosza! Komentatorzy w ekstazie, trzy punkty dla Turcji i dogrywka!

W dodatkowym czasie lepsi okazali się jednak gospodarze, którzy zwyciężyli 90:89. Dzień później ograli także Chiny 79:61, więc test przed mistrzostwami świata mogą uznać za udany. Turcy natomiast już niedługo rozpoczną rywalizację w prekwalifikacjach do przyszłorocznych igrzysk w Paryżu. W Stambule zmierzą się z Ukrainą, Bułgarią i Islandią.