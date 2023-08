Tajne przez poufne. Polacy zagrali mecz, z którego nawet zdjęć nie wolno było robić. Zakaz

Polscy koszykarze w dniach 13-20 sierpnia rozegrają w Gliwicach turniej prekwalifikacyjny do igrzysk w Paryżu, z którego tylko zwycięzca awansuje do właściwych kwalifikacji. Nie dziwi więc, że trener Igor Milicić chce jak najlepiej sprawdzić dyspozycję kadrowiczów. Jedną z takich okazji był towarzyski mecz z Serbami, o którym... praktycznie nic nie wiadomo.

REKLAMA

Zobacz wideo Ale debiut byłego piłkarza w MMA! "Niejednego koksa pod dyskoteką ubiłem"

Polacy rozegrali mecz za zamkniętymi drzwiami. Powód? Absurdalne żądania rywali

Spotkanie to odbyło się w czwartek i zakończyło porażką Polaków 66:81. Niestety znany jest tylko wynik i najlepiej punktujący zawodnik w naszej ekipie (Aleksander Balcerowski, 14 pkt), a wszystko za sprawą absurdalnych żądań rywali. Serbowie nie wyrazili zgody na nagrywanie i fotografowanie przebiegu spotkania. Portal WP SportoweFakty podaje, że Serbowie jasno dali do zrozumienia Polakom, by "nic nie wrzucać z tego meczu". Według medialnych ustaleń trener serbskiej kadry chciał w ten sposób utrzymać w tajemnicy wszelkie informacje na temat trenowanych rozwiązań czy składu przed mistrzostwami świata.

Michael Jordan pozbył się klubu NBA i ubił świetny interes. Przed nim nowe wyzwanie

"Dzisiejszy mecz bez transmisji, ale też niestety bez możliwości nagrania akcji wideo czy zrobienia fotorelacji. Bardzo przepraszamy, ale takie jest ostateczne stanowisko gospodarzy. Po zakończeniu spotkania podamy wynik oraz punkty naszych koszykarzy" - poinformował w mediach społecznościowych rzecznik prasowy polskiej kadry Michał Fałkowski. Polscy kibice z pewnością byli niezadowoleni z tego faktu. Możliwość zobaczenie koszykarzy w starciu z tak klasowym zespołem byłaby wielką atrakcją.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Po zamkniętym meczu z Serbami zawodnicy Milicicia rozegrali dwa spotkania z Macedonią Północną. W sobotę Polacy wygrali 97:81, a niedzielne starcie zakończyli znacznie okazalszym triumfem 84:52. Teraz udadzą się do Stambułu, gdzie 8 i 9 sierpnia rozegrają dwa mecze towarzyskie z reprezentacją Turcji.