Koszmar. 21-letni sportowiec odebrał sobie życie

W środowy poranek Stany Zjednoczone obiegła tragiczna informacja. 21-letni koszykarz Drexel Dragons, Terrence Butler, popełnił samobójstwo. Ciało zawodnika zostało znalezione w jego mieszkaniu, o czym poinformował uniwersytet Butlera.

21-letni koszykarz nie żyje. "Najgłębsze wyrazy współczucia"

Terrence Butler był wschodzącą gwiazdą uniwersyteckiej koszykówki. Pochodził z Upper Marlboro w stanie Maryland. 21-latek był rezerwowym zawodnikiem w drużynie Drexel Dragons. Wystąpił w ośmiu meczach w ciągu dwóch sezonów. Butler pozostawił rodziców i dwie siostry, które także grały w koszykówkę w college'u.

W szkole średniej Terrence Butler zdobywał średnio 17,8 punktu na mecz, co wystarczyło, aby dwa lata z rzędu zdobyć tytuł All-Academic Atlete of the Year.

"W imieniu całej społeczności Drexel składamy najgłębsze wyrazy współczucia rodzinie, przyjaciołom i kolegom z drużyny Terrence'a" – powiedział w oświadczeniu rektor uniwersytetu, John Fry. "Oprócz tego, że był studentem-sportowcem, Terrence był zaangażowany w liczne działania i organizacje w Drexel i był przyjacielem wielu osób w społeczności uniwersyteckiej" – dodał.

Potrzebujesz pomocy? Nie czekaj

Polska znajduje się w czołówce europejskich krajów pod względem samobójstw wśród dzieci i młodzieży. Jeśli potrzebujesz pomocy, codziennie przez całą dobę możesz zadzwonić na Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży pod bezpłatnym numerem telefonu 116 111. Swój problem możesz też opisać w wiadomości.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, oprócz konsultacji dla najmłodszych, oferuje też pomoc rodzicom i nauczycielom, którzy obawiają się o bezpieczeństwo swoich podopiecznych. Więcej informacji znajdziesz na stronie fundacji.