Skandal w Rosji. Robotnicy sami wymierzyli sprawiedliwość reprezentantowi kraju

Nikita Szabałkin mierzy 206 cm, ma 36 lat i kiedyś był cenionym koszykarzem. Wystarczy przypomnieć, że były gracz CSKA Moskwa wraz z reprezentacją Rosji wygrał EuroBasket w 2007 roku, a cztery lata później zdobył brązowy medal. Ale teraz rosyjskie media żyją tajemniczą historią jego pobicia.

Według kanału Mash na Telegramie Nikita Szabałkin trafił do szpitala z urazem głowy w wyniku brutalnego pobicia. Pewne jest, że do pobicia doszło nieopodal myjni samochodowej we wsi Golikowo pod Moskwą. W wyniku odniesionych obrażeń sportowiec stracił na krótko przytomność.

"31 lipca jednostka dyżurna Departamentu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Rosji dla miasta Chimki otrzymała zgłoszenie z placówki medycznej, że mężczyzna urodzony w 1986 roku został przewieziony do szpitala z obrażeniami ciała. Według poszkodowanego został on pobity w pobliżu jednego z domów znajdujących się w dzielnicy Zołotyje Kupoła. Motywy incydentu są obecnie ustalane" - czytamy w komunikacie prasowym.

Portal sports.ru przedstawia domniemaną wersję tego zdarzenia. Koszykarz miał zostać pobity przez robotników, którzy remontowali jego dom. Jednak Szabałkin miał być niezadowolony z ich pracy, więc odmówił zapłaty. I w efekcie został pobity. Jeden z robotników twierdzi, że były koszykarz uderzył jednego z budowlańców, a następnie rzucił się na pozostałych.

A co miał do powiedzenia sam poszkodowany?

Twierdzi, że robotnicy przedstawili mu także faktury za usługi, których nie wykonali, co doprowadziło do kłótni, w wyniku której został pobity. "Stan sportowca nie jest najlepszy, bo ma zawroty głowy. Ma też problem z nosem. Na razie wciąż przebywa w szpitalu" - czytamy w artykule.

To nie pierwszy taki przypadek w Rosji

Kilka miesięcy temu Aleksiej Szwied, medalista olimpijski i były zawodnik NBA, został zaatakowany na ulicach Moskwy przez grupę chuliganów i trafił do szpitala.

U Szwieda zdiagnozowano tzw. amnezję wsteczną, złamanie kości skroniowej oraz podstawy czaszki, uraz czaszkowo-mózgowy i krwiaka zewnątrzoponowego. Nie pamięta zdarzenia. Więcej o tym przeczytacie TUTAJ.