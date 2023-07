Szokujący transfer w koszykówce. Gwiazdor porzucił NBA i wybrał Europę. "To duża rzecz"

Kemba Walker rozegrał aż 750 meczów w NBA, w których zdobył niecałe 15 tys. punktów. Czterokrotnie wystąpił też w Meczu Gwiazd. Rozpoczynał w Charlotte Hornets, z którego po ośmiu latach przeniósł się do Boston Celtics. Podczas gry w tych dwóch zespołach odnosił największe sukcesy. W 2021 roku trafił do New York Knicks, ale jego forma była daleka od tej, którą prezentował w poprzednich latach. W ubiegłym roku podpisał kontrakt z Dallas Mavericks, jednak po rozegraniu zaledwie dziewięciu meczów, został zwolniony. Po półrocznym bezrobociu właśnie zmienił nie tylko zespół, ale również ligę.

REKLAMA

Zobacz wideo Leon: Dobra obrona? Coś robiliśmy na treningu

Hitowy transfer w Eurolidze. AS Monaco pozyskało Kembę Walkera. "Duża rzecz"

Kilka godzin temu na oficjalnym profilu Euroligi pojawił się materiał wideo, na którym ogłoszono podpisanie kontraktu przez Walkera z zespołem mistrza Francji AS Monaco. 33-latek związał się z nowym zespołem umową do końca przyszłego sezonu.

Dyrektor generalny klubu Oleksiy Yefimov powiedział w rozmowie z BeBasket, że jest to wyjątkowy transfer, który będzie dużym krokiem w rozwoju marki AS Monaco. - Oczekujemy, że dobrze wpasuje się w zespół zarówno na boisku, jak i poza nim. Jestem głęboko przekonany, że przyjedzie do Francji z odpowiednim nastawieniem i gotowością do pracy. Sprowadzenie zawodnika na tym poziomie to duża rzecz - zakomunikował.

Legenda NBA podejrzana o obrzydliwe praktyki

Ponadto przekazał, że wierzy w Walkera mimo to, że ostatnie osiem miesięcy koszykarz spędził na rehabilitacji kolana. - Właśnie przeszedł kolejną operację, ale wierzymy, że będzie w stanie jak najszybciej dojść do pełni zdrowia i pomóc nam w najważniejszych meczach - podsumował.

Więcej podobnych treści znajdziesz na Gazeta.pl

Kolejny Polak w klubie NBA. Walczy o wymarzony kontrakt [WIDEO]

Nowy zespół Walkera w ubiegłym miesiącu wygrał rozgrywki francuskiej LNB, pokonując w finałowym starciu Boulogne-Levallois 3:0. Całkiem nieźle poradził sobie też w Eurolidze, w której finalnie zajął czwarte miejsce, tuż za plecami Olympiakosu, FC Barcelony oraz Realu Madryt.