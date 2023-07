Legenda NBA podejrzana o obrzydliwe praktyki

Dwight Howard, były gwiazdor NBA i takich drużyn, jak Orlando Magic, Atlanta Hawks, czy Los Angeles Lakers został pozwany za napaść seksualną i nakłanianie do nierządu. Według ofiary, którym jest mężczyzna o nazwisku Stephen Harper, koszykarz zmusił go do udziału w niechcianym stosunku.

