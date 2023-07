Sochan bez powołania do kadry na walkę o igrzyska. Gwiazdor NBA zabrał głos

Polscy koszykarze w ostatnich latach prezentują bardzo dobrą formę na turniejach międzynarodowych. W 2019 roku zajęli ósme miejsce w mistrzostwach świata, a w ubiegłym roku, pod wodzą Igora Milicicia, zostali czwartą drużyną Europy. W tym roku czeka ich walka o udział w igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Polacy na imprezie czterolecia nie wystąpili od 1980 roku.

Milicić powołał kadrę na najbliższy sezon. Jeden wielki nieobecny

W czwartek ogłoszono nazwiska 17 zawodników, których Milicić zdecydował się powołać na najbliższy sezon. Kadra rozpocznie zgrupowanie 20 lipca we Wrocławiu, a 27 lipca do kolegów z reprezentacji dołączy Mateusz Ponitka. Pod koniec miesiąca nasi koszykarze rozegrają mecze towarzyskie z Holendrami (29 i 30 lipca), a później czekają ich jeszcze turniej w Belgradzie (2-6 sierpnia) oraz mecze towarzyskie z Turkami (7-10 sierpnia).

Bardzo ważny punkt sezonu, czyli turniej prekwalifikacji olimpijskich odbędzie się w dniach 13-20 sierpnia w Gliwicach. Jedynie zwycięzca otrzyma prawo gry we właściwych kwalifikacjach olimpijskich w przyszłym roku. Polacy w fazie grupowej zmierzą się z Węgrami, Bośnią i Hercegowiną oraz Portugalią.

Kadra Polski koszykarzy na zgrupowanie przed kwalifikacjami olimpijskimi:

rozgrywający: Łukasz Kolenda, Andrzej Mazurczak, Andrzej Pluta, A.J. Slaughter, Mateusz Szkachetka

rzucający: Jakub Garbacz, Michał Michalak, Mateusz Ponitka

niscy skrzydłowi: Igor Milicic, Jakub Nizioł, Michał Sokołowski, Przemysław Żołnierewicz

silni skrzydłowi: Szymon Wójcik, Jarosław Zyskowski

środkowi: Aleksander Balcerowski, Geoffrey Groselle, Mikołaj Witliński

W gronie powołanych zawodników zabrakło Jeremy'ego Sochana, zawodnika San Antonio Spurs. Dyrektor sportowy reprezentacji Polski i prezes Polskiej Ligi Koszykówki Łukasz Koszarek wyjaśnił kulisy takiej decyzji. - Rozmawialiśmy wielokrotnie z Jeremim i wiemy, że bardzo zależy mu na grze w reprezentacji Polski. W tym roku zgodnie z ustaleniami ze Spurs skupia się jednak na indywidualnych treningach i jak najlepszym przygotowaniu do swojego drugiego sezonu w NBA. Na pewno nadal będzie śledził i wspierał kadrę - tak jak robił to do tej pory. Mamy nadzieję, że zobaczymy go w koszulce z orzełkiem w przyszłorocznych kwalifikacjach olimpijskich oraz na Eurobaskecie w Polsce - zapewnił cytowany przez oficjalną stronę Polskiego Związku Koszykówki.

Sochan skomentował brak powołania do kadry. "Gra w reprezentacji jest dla mnie ważna"

Sochan szybko odniósł się do braku powołania w obecnym sezonie. - To dla mnie ogromne wyróżnienie mieć możliwość reprezentowania Polski jako zawodnik drużyny narodowej. Po konsultacjach ze Spurs i moimi trenerami zdecydowaliśmy, że tego lata nie zagram w kadrze. Za mną pierwszy sezon w NBA i wspólnie ustaliliśmy, że najlepiej będzie poświęcić ten czas na skupienie się na moim rozwoju i przygotowaniu do kolejnego sezonu w NBA oraz do gry w reprezentacji w kolejnych latach - stwierdził cytowany przez WP SportoweFakty.

- Choć jestem rozczarowany, że nie będę mógł pomóc na boisku, to nie mogę się doczekać możliwości wspierania drużyny. Gra w reprezentacji Polski jest dla mnie bardzo ważna. Zrobię wszystko, aby pomóc kadrze za rok w walce o igrzyska olimpijskie. Na pewno też zobaczymy się na mistrzostwach Europy, które za dwa lata odbędą się w Polsce. Już nie mogę się doczekać. Dawaj Polska! - dodał Sochan.