Britney Spears dostała "z liścia". Gwiazdor NBA w centrum skandalu

Victor Wembanyama to jeden z najbardziej utalentowanych koszykarzy w historii NBA. Zaledwie 19-letni zawodnik mierzy ponad 220 cm, a eksperci już teraz porównują go umiejętnościami do genialnego Kyliana Mbappe. Nie tak dawno został MVP ligi francuskiej, a kilka tygodni temu przeniósł się z Metropolitans 92 do San Antonio Spurs, podpisując czteroletnią umowę, na mocy której zarobi ponad 55 mln dolarów. W dość krótkim czasie zdobył ogromną popularność, a przekonała się o tym nawet sama Britney Spears.

Britney Spears została spoliczkowana przez ochroniarza gwiazdora NBA. Złożyła doniesienie na policję

Do feralnego incydentu doszło w środę 5 lipca, około godziny 20:30, w restauracji Catch w hotelu Aria w Las Vegas. Jak podaje serwis TMZ, Britney Spears wspólnie z mężem oraz znajomymi udała się na kolację, kiedy nagle w lokalu pojawił się 19-letni gwiazdor. Piosenkarka jest jego wielką fanką, dlatego chciała zrobić sobie z nim zdjęcie. Nie wszystko poszło jednak po jej myśli.

Wembanyama błyskawicznie został otoczony przez fanów. Mimo to, chcąc zwrócić na siebie uwagę Spears podeszła blisko sportowca i poklepała go po ramieniu. Nie spodziewała się jednak, że za moment wyląduje na ziemi, ponieważ ochroniarz Francuza uderzy ją w twarz, powodując upadek. Niedługo później Damian Smith, czyli sprawca ciosu, podszedł do niej z przeprosinami. - Rozumiesz, jak to jest być obleganą przez fanów - miał powiedzieć ochroniarz, cytowany przez TMZ.

Według serwisu Spears przyjęła przeprosiny, ale mimo to postanowiła donieść na mężczyznę na policję. Służby nie potraktowały jednak incydentu jako sprawę karną, ponieważ ich zdaniem Smith próbował tylko chronić koszykarza, a jego zamiarem nie było skrzywdzenie piosenkarki.

Najnowsze wieści są jednak zupełnie inne. TMZ podało, że właśnie rozpoczęto dochodzenie karne, a zdarzenie ma być traktowane niezwykle poważnie. W najbliższym czasie powinniśmy się spodziewać jakichś konkretniejszych informacji.