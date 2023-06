Jest kara za ukłon w stronę Rosji. Bezlitosna decyzja

Vincent Collet, selekcjoner reprezentacji Francji, dostał od francuskiej federacji koszykarskiej wytyczne, aby nie wysyłać powołań do tych zawodników, którzy mimo wojny w Ukrainie zdecydowali się na grę dla rosyjskich klubów.

Jasne stanowisko Francuzów. Grający w Rosji bez powołania na mistrzostwa

Thomas Heurtel, znany francuski rozgrywający, jeszcze niedawno występował w Realu Madryt, a wcześniej w FC Barcelonie. Rok temu dołączył jednak do zespołu Zenita Sankt-Petersburg, co już wtedy spotkało się z dezaprobatą opinii publicznej. Koszykarz nie bardzo się tym jednak przejmował, a na negatywne komentarze odpowiedział w mediach społecznościowych krótko. - Chciałem poinformować wszystkich, którzy wysyłają mi wiadomości lub piszą komentarze krytykujące moją decyzję o przenosinach do Rosji - mam to w du*ie - pisał na Instagramie.

Raczej nie podszedł już z taką samą nonszalancją do informacji o tym, że nie pojedzie na mistrzostwa świata. Heurtel Francję reprezentował od 2013 roku, a w swoim CV ma takie trofea jak mistrzostwo Europy, srebro igrzysk olimpijskich, czy wiele mistrzostw krajowych. Jak jednak widać, Francuzi nie robią wyjątków nawet tak doświadczonym reprezentantom i jasno dają do zrozumienia, że za grę w kraju agresora wylatuje się z kadry.

Drugim wyrzuconym z reprezentacji zawodnikiem jest Amath M'Baye. 33-latek przez ostatnie kilka lat występował w Turcji, a wcześniej we Włoszech. Był członkiem francuskiej kadry m.in. na mistrzostwach świata w 2019 roku w Chinach, gdzie Francuzom udało się zdobyć brązowy medal. Poza tym rok temu z drużyną narodową zdobył też srebro na EuroBaskecie w Niemczech. Na razie jednak to będzie jego ostatnie osiągnięcie reprezentacyjne, bowiem kilka dni temu podpisał kontrakt z CSKA Moskwa, co również wyklucza go z powołań.

Tegoroczne mistrzostwa świata w koszykówce zaplanowane są na okres od 25 sierpnia do 10 września. Turniej odbędzie się w trzech lokalizacjach: na japońskiej Okinawie, w Manili na Filipinach i na Jawie w Indonezji. Na zawodach niestety zabraknie reprezentacji Polski, która w prekwalifikacjach przegrała rywalizację z Izraelem, Niemcami i Estonią.