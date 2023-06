Denver Nuggets byli faworytami finału i potwierdzili to w znakomity sposób. Przegrali tylko jedno spotkanie z Heat i po czwartym triumfie we wtorek mogli świętować zdobycie mistrzowskiego trofeum. Najważniejszą postacią Nuggets był Serb Nikola Jokić, ale świetnie radził sobie również Jamal Murray. Dla Kanadyjczyka ostatnie lata nie było łatwe, ponieważ w 2021 r. doznał kontuzji więzadła krzyżowego, a rok wcześniej stał się ofiarą ataku hakerów. Wtedy do internetu wyciekło niepożądane nagranie Murraya i jego partnerki.

REKLAMA

Zobacz wideo Najman nie chce walki z Kamilem Glikiem! Ma dla niego lepszego rywala

Hakerzy mogli zniszczyć życie gwiazdy NBA i jego dziewczyny. Sekstaśma na publicznym profilu

W marcu 2020 r. w relacji na Instagramie Jamala Murraya pojawiło się wideo z nim i jego ówczesną partnerką Harper Hempel w roli głównej. Para nie ujawniała związku w mediach społecznościowych i stało się to w fatalny sposób. Chodziło o film, na którym widać parę uprawiającą seks.

"Chciałbym przeprosić moich fanów. Moje konto zostało zhakowane i pracuję, żeby je odzyskać. Dziękuję" - pisał wtedy Murray za pośrednictwem Twittera. Z kolei Hempel dodawała: "Proszę, usuńcie ten film".

Tragedia podczas fety. Dziewięciu kibiców Nuggets zostało postrzelonych, trzech walczy o życie

Niedługo później nagranie faktycznie zniknęło z profilu koszykarza, ale w internecie wideo nielegalne rozpowszechniano. "To nasza prywatna sprawa i należy przestać rozpowszechniać to wideo. Niestety na profilu Jamala pojawił się film, na którym jestem i chciałam przeprosić wszystkich fanów. W szczególności dzieci i osoby urażone. Był to atak hakerów" - przekazała wtedy Hempel w amerykańskich mediach.

Oto nowi mistrzowie NBA. Czekali 47 lat. "Niebywałe"

Wyciek nagrania odbił się na parze i ich sportowych karierach. Murray podczas jednego ze spotkań słyszał niewybredne komentarze z ust kibica i o mało nie wdał się z nim w bójkę. Zatrzymali go jednak koledzy z drużyny. Z kolei Hempel, która grała w siatkówkę na Uniwersytecie Kentucky, również wielokrotnie spotykała się z wyzwiskami w mediach społecznościowych. Obecnie koszykarz i była siatkarka nie są już razem.

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Jamal Murray rok później znalazł się na zakręcie po zerwaniu więzadła krzyżowego. Wrócił do gry w sezonie 2022/23 i prezentował kapitalną formę, czym przyczynił się do zdobycia przez Nuggets tytułu. W sezonie zasadniczym notował średnio 20 punktów, 6,2 asysty i 4 zbiórki na mecz. Prawdziwą gwiazdą był w trzecim meczu finałów, w którym zdobył 36 punktów. 26-latek wygrał swój pierwszy tytuł mistrza NBA.