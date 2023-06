Tragedia podczas fety. Dziewięciu kibiców Nuggets zostało postrzelonych, trzech walczy o życie

Denver Nuggets pokonało w nocy z poniedziałku na wtorek Miami Heat 94:89 i po raz pierwszy w historii klubu zdobyło mistrzostwo NBA. Bohaterem finałów był bez wątpienia Nikola Jokić, który jako pierwszy zawodnik w dziejach miał najlepszy wynik we wszystkich trzech kategoriach - punktów, zbiórek i asyst. Kibice zwycięskiego klubu nie mogli nacieszyć się ogromnym triumfem. Ze Stanów Zjednoczonych dochodzą nas jednak tragiczne informacje, które zapewne zniszczyły ich fetę.

Tragiczne sceny podczas fety Denver Nuggets. Dziewięciu kibiców postrzelonych, trzech walczy o życie

Jak podaje oficjalny profil policji w Denver, kilka godzin po zakończonym finale w pobliżu Market Street, niedaleko Ball Areny, czyli domowego obiektu zwycięzców NBA, fani wyszli na ulice miasta, aby świętować historyczny triumf.

Na miejscu wywiązała się strzelanina, w której dziewięć osób zostało rannych. Troje z nich w stanie krytycznym trafiło do szpitala, gdzie walczą o życie. "Zdarzyło się to w obszarze, w którym mieliśmy największe zgromadzenie ludzi świętujących w nocy" - przekazał rzecznik policji Doug Schepman, cytowany przez ESPN.

"Wstępne informacje wskazują na to, że podczas kłótni, w której uczestniczyło wiele osób, wywiązała się strzelanina. Funkcjonariusze zidentyfikowali podejrzanego, który oddawał strzały z broni. Mężczyzna ma również ranę postrzałową. Namierzono dziewięć ofiar, z których trzy są w stanie krytycznym. Pozostałym nie grozi niebezpieczeństwo" - zakomunikowano na Twitterze policji.

Schepman powiedział, że więcej informacji w tej sprawie zostanie przekazanych, kiedy policja wpadnie na jakiś trop. Trwa szczegółowe śledztwo, dlatego w najbliższym czasie powinniśmy się spodziewać konkretnych wieści.

Takie zdarzenia są konsekwencją polityki Stanów Zjednoczonych, które pozwalają większości obywateli na dostęp do broni palnej. Rzekomo co trzeci dorosły Amerykanin posiada broń, natomiast co drugi mieszka w domu, w którym się znajduje. W 2021 roku w wyniku strzałów z broni w tym kraju zginęło około 49 tys. ludzi.