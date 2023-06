Drama z udziałem gwiazdora NBA. "Obiecał mi Bentleya i zegarek". Szambo wybiło

Choć wielu koszykarzy NBA rozważnie prowadzi kariery, niektóre z młodych gwiazd tracą uważność i popadają w tarapaty. Pokazał to m.in. Ja Morant, który za pozowanie do zdjęć i filmów z pistoletem w ręce może otrzymać dotkliwą karę. W ostatnich dniach głośno zrobiło się z kolei o Zionie Williamsonie, który ma kłopoty nieco innej maści.

REKLAMA

Zobacz wideo Klęska gwiazdy MMA. "Dwa razy trafił na 'mordercę'"

Williamson poinformował, że spodziewa się dziecka. Wtedy szambo wybiło

Wszystko zaczęło się w środę, gdy jedna z największych gwiazd młodego pokolenia poinformowała w mediach społecznościowych, że wraz ze swoją dziewczyną Ahkeemą spodziewają się dziecka. Na tę wieść szybko zareagowała amerykańska gwiazda filmów dla dorosłych Moriah Mills.

Według niej jeszcze kilka dni przed przekazaniem dobrej nowiny Williamson z nią współżył i prosił o to, by zrobić to zabezpieczenia. Amerykańska aktorka opublikowała rozmowy z koszykarzem, który umawiał się z nią na wspólne wieczory.

Gwiazdor NBA ogłosił radosną nowinę. Wtedy odezwała się aktorka porno. Afera na cały kraj

"Cholerny człowiek uzależniony od seksu"

Choć wydawało się, że sprawa szybko przycicha, w mediach społecznościowych znów o Williamsonie zrobiło się głośno. Wszystko za sprawą Yamile Taylor, która opisała własną historię. Według niej gwiazdor NBA jest człowiekiem uzależnionym od seksu i lubi wykorzystywać własną pozycję. Podobnie miało być w jej przypadku, gdy zawodnik New Orleans Pelicans zaoferował jej w zamian samochód i zegarek.

"Obiecał mi Bentleya Bentaygę i zegarek Richarda Mille. Dlaczego tego nie dostałam? Pewnie problemem było, że nie dałam się sfilmować, nie miałam ochoty na trójkąt i nie jestem gwiazdą porno. Myślę, że była to przygoda na jedną noc. Cholerny człowiek uzależniony od seksu" - napisała Taylor w mediach społecznościowych.

Historyczny wyczyn w NBA o krok. Został im jeden mecz

Władze NBA z komisarzem ligi Adamem Silverem na czele jak na razie milczą na temat Williamsona.