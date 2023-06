Gwiazdor NBA ogłosił radosną nowinę. Wtedy odezwała się aktorka porno. Afera na cały kraj

Zion Williamson to jeden z najlepszych graczy NBA młodego pokolenia. 22-letni podkoszowy, wybrany z nr 1 draftu w 2019 roku, mimo serii kontuzji, cały czas uznawany jest za ogromny talent, który w każdym momencie może zacząć dominować ligę. W jego rozwoju nie pomagają jednak problemy z wagą oraz różnego rodzaju problemy prywatne.

REKLAMA

Zobacz wideo Rekord KSW. Poszli na całość. "Nie można się porównywać do czasów, w których kontent był za darmo"

Wpadka Williamsona. Gwiazda porno wściekła na zawodnika

W ostatnich tygodniach wydawało się, że w życiu Williamsona wszystko idzie zgodnie z planem. Zawodnik New Orleans Pelicans zakończył sezon w kwietniu, odpadając ze swoją drużyną w play-in konferencji wschodniej. Dobrym znakiem dla kibiców zespołu z Luizjany był jednak fakt, że męczony kontuzjami zawodnik rozegrał w sezonie zasadniczym 29 spotkań, utrzymując bardzo wysoki poziom. Amerykanin średnio na mecz rzucał 26 punktów, notował 7 zbiórek i nieco ponad 4 asysty.

Gwiazdor NBA zwolniony z klubu. Wszystko przez gigantyczny kontrakt

Niestety wraz z początkiem czerwca Williamson ponownie został zawodnikiem, o którym dużo się mówi, lecz nie w sprawach czysto sportowych. W środę 22-latek pochwalił się w mediach społecznościowych dobrą nowiną. Okazało się, że jego mało znana partnerka Ahkeema jest w ciąży i razem z koszykarzem spodziewa się córki.

Wówczas do gry weszła amerykańska aktorka porno Moriah Mills. Gwiazda serwisów dla dorosłych skomentowała wpis zawodnika, zarzekając się, że ten nic jej nie powiedział o swojej partnerce, gdy wspólnie spędzali miłe chwile w łóżku. 32-latka przyznała też, że zawodnik New Orleans Pelicans współżył z nią bez zabezpieczenia i niewykluczone, że także ona jest w ciąży. By uwiarygodnić swoje słowa, gwiazda porno postanowiła podzielić się z fanami screenami rozmów z zawodnikiem.

Przyszłość Williamsona spowita mgłą niepewności

Zaraz po wypłynięciu komentarzy Mills, Zion Williamson postanowił usunąć wpis ze swoich mediów społecznościowych. Sprawa zdążyła jednak obiec cały Internet i spowodować falę żartów koszykarskich kibiców.

Popis Jokicia w finale NBA! Odzyskali to, co stracili [WIDEO]

Na ten moment nie wiadomo, jaka będzie reakcja partnerki koszykarza. Niewykluczone, że w najbliższych dniach sprawy prywatne 22-latka ponownie wymkną się spod kontroli. Wszystko jednak zależy od Ahkeemy i samego zawodnika, który być może postanowi pozwać Moriah Mills.