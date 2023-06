Gwiazdor NBA zwolniony z klubu. Wszystko przez gigantyczny kontrakt

Choć do okresu transferowego w NBA jeszcze miesiąc, coraz więcej klubów decyduje się na działania związane ze swoimi obecnymi zawodnikami. Wśród nich jest marzące o walce o tytuł Phoenix Suns, którego władze zdecydowały się na niespodziewany ruch. W środowy późny wieczór z zespołu zwolniona została jedna z największych gwiazd, Chris Paul.

REKLAMA

Zobacz wideo Rekord KSW. Poszli na całość. "Nie można się porównywać do czasów, w których kontent był za darmo"

Paul na wylocie. Winny jego kontrakt

Według informacji podawanych m.in. przez Adriana Wojnarowskiego z ESPN powodem całego zamieszania jest bardzo wysoki kontrakt Chrisa Paula. Jeden z najlepszych rozgrywających w historii w sezonie 2023/2024 miał zarobić prawie 31 milionów dolarów, co przy równie wysokich kontraktach Kevina Duranta, Devina Bookera i DeAndre Aytona wprowadzało zespół z Arizony wysoko ponad salary cap i kosztowało dodatkowe 50 milionów dolarów rocznie w tak zwanym podatku od luksusu.

Popis Jokicia w finale NBA! Odzyskali to, co stracili [WIDEO]

By lepiej przygotować się do letniego okienka transferowego, władze Suns zaczęły sondować pomysł zwolnienia zawodnika. Fakt, że padło na Paula także nie jest przypadkowy. "Point God" ma bowiem ważny kontrakt do końca sezonu 2024/2025, lecz jedynie 15 milionów dolarów z pierwszego z dwóch pozostałych sezonów umowy zawodnik ma zagwarantowane. Oznacza to, że w przypadku zwolnienia klub będzie musiał zapłacić zawodnikowi właśnie te 15 milionów, jednocześnie mieszcząc się w salary cap i uciekając od rocznego podatku od luksusu w wysokości 50 milionów dolarów.

Paul może zostać, ale na nowych warunkach

W przypadku ostatecznego zwolnienia Chrisa Paula przed 28 czerwca koszykarz w letnie okienko transferowe wejdzie jako wolny strzelec. To z kolei pozwoli mu wrócić do Phoenix, co według ESPN ma być jego celem. Jego nowa umowa będzie jednak wówczas zdecydowanie niższa od obecnej. Ekipa z Arizony wejdzie bowiem w okres transferowy z dostępnymi 12 milionami dolarów na pensje dla nowych zawodników.

Ojciec chciał, żeby był piłkarzem. Uparł się na kosza i został legendą. 20 lat na szczycie

Jednocześnie jednak sam zawodnik będzie miał latem możliwość wyboru najlepszej oferty, która spłynie do jego menadżera. Jeszcze w środę rozpoczęły się dywagacje, jakoby zawodnik mógł dołączyć do Los Angeles Lakers, by zagrać z LeBronem Jamesem i Anthonym Davisem. Jest to jednak na ten moment wróżenie z fusów.