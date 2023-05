Stanowcza deklaracja Sochana. Chodzi o grę w reprezentacji Polski tego lata

Jeremy Sochan ma za sobą debiutancki sezon w NBA w barwach San Antonio Spurs. W trakcie spotkania z polskimi dziennikarzami bardzo pozytywnie wypowiadał się na temat swoich występów. - To był dla mnie bardzo dobry sezon. Na pewno zrobiłem duży postęp. Przed sezonem wiele osób nie przypuszczało, że będę tak dużo dawał w ataku, a ja pokazałem, że mogę zdobywać sporo punktów, rzucać, ale też podawać i grać na koźle - mówił Sochan. Czy Igor Milicić będzie mógł na niego liczyć w reprezentacji Polski?

Sochan mówi o występach w reprezentacji Polski. "Mam zobowiązania"

Jeremy Sochan opowiedział o swoich planach w przerwie między sezonami na portalu "The Sporting News". Zawodnik San Antonio Spurs krótko odniósł się do występów w reprezentacji Polski. "Na razie nie mam większych planów podróży na resztę lata. Mam zobowiązania, takie jak Letnia Liga NBA i potencjalne występy w reprezentacji Polski" - stwierdził Sochan. Do tej pory skrzydłowy zagrał tylko raz w narodowych barwach, a konkretniej w meczu z Rumunią w lutym 2021 roku (88:81), gdzie zdobył 18 punktów.

Kolejny mecz reprezentacji Polski odbędzie się 16 czerwca, w którym podopieczni Igora Milicia zagrają towarzysko z Niemcami. Otwarcie o nadziei na występy Sochana w reprezentacji Polski mówi nasz selekcjoner. - Jak najbardziej liczę na obecność Jeremy'ego w kadrze. Na razie otrzymujemy tylko pozytywne odpowiedzi. Zobaczymy, jak wszystko uda się dograć organizacyjnie. Liczę, że wszystko zakończy się po naszej myśli - mówił Milicić w rozmowie z TVP Sport. Sochan też liczy na to, że dostanie zielone światło do gry w kadrze od trenera Gregga Popovicha.

Łukasz Koszarek, dyrektor reprezentacji Polski w rozmowie ze Sport.pl mówił otwarcie o tym, że liczy na występ Sochana w kadrze podczas Eurobasketu w 2025 roku. - Wierzymy w to, ale mam nadzieję, że już nawet w te wakacje dołączy do kadry. W klubie są do tego pozytywnie nastawieni, wiedzą, że Spurs skończą sezon w kwietniu, wznowią w październiku i sami przekonują, że fajnie, gdyby w tym czasie Sochan zagrał kilka meczów "o coś" - mówił 13-krotny medalista mistrzostw Polski.