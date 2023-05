Michael Jordan kupił auto za trzy mln dolarów. 100 km/h w 2,6 sekundy. Kosmos

Hennessey Venom F5 Roadster to najnowszy nabytek Michaela Jordana. Niezwykłym klientem na instagramie pochwalił się sam producent samochodu. Cacko to osiąga 100 kilometrów na godzinę w 2,6 sekundy.

Michael Jordan sprawił sobie prezent. To fura za trzy miliony dolarów

Jordan to ikona koszykówki. 60-latek zapisał się złotymi głoskami na kartach historii sportu między innymi poprzez sześciokrotne zwycięstwo NBA. Poza tym na swoim koncie może się też pochwalić dwoma złotymi medalami olimpijskimi, czy wielokrotnymi nagrodami indywidualnymi, takimi jak np. MVP kilku finałów ligi.

Koszykarz znany jest również z kontraktu z firmą Nike, dzięki któremu powstała kultowa już marka Air Jordan. Charakterystyczne logo ze skaczącym Amerykaninem widnieje już nie tylko na butach, ale także na koszulkach piłkarskich, na przykład Paris Saint-Germain, które kilka lat temu podpisało umowę z firmą.

Jordan nie oszczędza. Koszykarz ma ogromny majątek

Majątek Jordana wyceniany jest na dwa miliardy dolarów. Z samego tytułu umowy z Nike wciąż co roku inkasuje 80 milionów. W związku z tym absolutnie nie dziwi cena nowego samochodu koszykarza, która wynosi aż trzy miliony dolarów. Legenda Chicago Bulls jest wielkim fanem motoryzacji, a w garażu ma mieć nawet 60 luksusowych aut. Są to między innymi Bugatti Veyron, wiele modeli Ferrari, czy Porsche 930. Teraz do tej kolekcji dołącza Venom F5 Roadster, produkowany przez amerykańską firmę Hennessey. Jest to bardzo limitowany model, gdyż został wyprodukowany jedynie w 24 egzemplarzach. Samochód ten kryje w sobie silnik V8 o pojemności 6,6 litra i mocy 1817 KM. Jak widać na Instagramie firmy, jest ona niezwykle zaszczycona swoim nowym klientem.

"Dziś był wyjątkowy dzień. To zaszczyt zbudować specjalny Venom F5 dla naszego specjalnego przyjaciela" - napisano w poście okraszonym zdjęciem Jordana obok nowego auta.

Michael Jordan pożytkuje swoje wielkie pieniądze również w szczytnych celach. 17 lutego koszykarz obchodził swojego 60. urodziny, z okazji których postanowił przeznaczyć aż 10 milionów dolarów na rzecz fundacji Make-A-Wish, zajmującej się spełnianiem marzeń ciężko chorych dzieci. W 43-letniej historii owej organizacji jest to największy datek od pojedynczej osoby.