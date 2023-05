Gortat przyznał, jakie relacje ma z Sochanem. Polak z NBA go nie wesprze. Ciężko im rozmawiać

Charytatywne mecze Marcina Gortata odbywają się w Łodzi od wielu lat. Były gracz NBA cały czas wykorzystuje swoją rozpoznawalność, by zapraszać do zabawy największe gwiazdy polskiego sportu, których nie zabraknie także 27 maja.

Silny skład Gortat Team

Podobnie jak przed rokiem, przeciwnikiem Gortat Team będzie drużyna polskiego wojska. Narodowi żołnierze na boisku będą musieli zmierzyć się z kilkoma bardzo mocnymi nazwiskami polskiego sportu, które nie będą miały zamiaru odpuszczać.

Zgodnie z informacjami podanymi przez samego Marcina Gortata, w tegorocznym meczu udział wezmą m.in. Bartosz Zmarzlik, Jan Błachowicz, Adam Wachowicz czy aktor Maciej Musiał. Niestety w rywalizacji zabraknie drugiego z żużlowców Dominika Kubery, który po upadku w kwalifikacjach Grand Prix na Stadionie Narodowym leczy kontuzję kręgosłupa - Z powodu kontuzji w naszym meczu na pewno nie wystąpi Dominik Kubera. Trzymamy kciuki za jego zdrowie - powiedział Gortat w rozmowie z TVP Sport.

Niestety, mimo szczerych chęci organizatora, w tegorocznym meczu na parkiecie zabraknie największej gwiazdy polskiego basketu, Jeremy'ego Sochana. Jest to związane z zapisami w kontraktach zawodników NBA, którzy nie mają pełnej swobody w sprawie udziału w meczach charytatywnych. Sam Marcin Gortat doskonale jednak rozumie, dlaczego sytuacja tak wygląda.

- Był pomysł, aby spróbować ściągnąć Sochana, ale wiemy, że będąc na kontrakcie, jest to niemożliwe. Ja przez wiele lat grałem bez pozwolenia. Wiedziałem, że nic mi się nie wydarzy. Ciężko jest nam rozmawiać z Jeremym na ten temat, ponieważ on jest pierwszoroczniakiem, dołącza do drużyny narodowej i nie jest łatwo zaaranżować takie kwestie - dodał były zawodnik m.in. Washington Wizards.

Rywalizacja Gortat Team z drużyną Wojska Polskiego odbędzie się w łódzkiej Atlas Arenie. Dochód z imprezy zostanie przekazany fundacji Marcina Gortata, zajmującej się dofinansowywaniem młodych, utalentowanych sportowców.