Uwolniona z rosyjskiej niewoli zawodniczka wróciła na boisko. "Absolutny cud"

Brittney Griner w lutym 2022 roku po przylocie ze Stanów Zjednoczonych została zatrzymana na lotnisku w Moskwie pod zarzutem posiadania substancji zawierających narkotyki. W trakcie kontroli znaleziono u niej wkłady do e-papierosów z olejem haszyszowym, legalne w USA, ale nie w Rosji. W sierpniu rosyjski sąd skazał ją na dziewięć lat więzienia oraz milion rubli grzywny.

Brittney Griner wróciła do gry. Pierwszy mecz po wyjeździe z Rosji

Po kilku miesiącach Stany Zjednoczone porozumiały się z Rosją. Grinner została wymieniona za Wiktora Buta, handlarza bronią, który odsiadywał wyrok w amerykańskim więzieniu. Po powrocie do ojczyzny koszykarka zapowiedziała, że będzie chciała wrócić do gry. W lutym podpisała kontrakt z Phoenix Mercury, zespołem WNBA.

W nocy z piątku na sobotę czasu polskiego Grinner pojawiła się na parkiecie po raz pierwszy od opuszczenia Rosji. Miało to miejsce w przedsezonowym meczu z Los Angeles Sparks, innym zespołem WNBA. Rozegrała w nim 18 minut, w tym czasie zdobyła 10 punktów i zaliczyła trzy zbiórki. Jej drużyna przegrała 71:90.

Ważna chwila dla Brittney Griner. "Podchodzę do tego emocjonalnie"

Później zawodniczka przyznała, że ten mecz miał dla niej duże znaczenie. - Jestem wdzięczna, że mogę tu być - powiedziała, cytowana przez outkick.com. Całej sytuacji powagi dodało to, że przed rozpoczęciem spotkania zagrano hymn państwowy. - To tak, jakby pojechać na igrzyska olimpijskie. Jesteś tam, masz zamiar założyć złoto na szyję, flagi są w górze. To jest po prostu uderzające - powiedziała 32-latka, która dwukrotnie zdobyła mistrzostwo olimpijskie.

Powrót Griner był wielkim przeżycie nie tylko dla niej samej. Duże emocje towarzyszyły także trenerce Vanessie Nygaard. - Spojrzałyśmy na siebie i po prostu miałyśmy dreszcze. Podchodzę do tego emocjonalnie. Samo zobaczenie jej z powrotem to absolutny cud. To niesamowite - powiedziała.

Phoenix Mercury pierwszy w nowym sezonie WNBA rozegra w sobotę 20 maja nad ranem czasu polskiego. Wtedy zmierzy się z LA Sparks.