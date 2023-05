Mistrz NBA sprzed dwóch lat zwolnił trenera. Natychmiastowa reakcja po klęsce

Koszykarze Milwaukee Bucks zostali jedną z największych rozczarowań tego sezonu NBA. Mimo że byli najlepszą drużyną rundy zasadniczej w Konferencji Wschodniej (58 zwycięstw oraz 24 porażki) i jednym z głównych kandydatów do mistrzowskiego tytułu, to niespodziewanie już w I rundzie play-off odpadli z Miami Heat, przegrywając rywalizację 1:4 w meczach. - To ogromne rozczarowanie, kiedy twój sezon się kończy, niezależnie od tego, jak to się staje. To bardzo trudne uczucie - komentował Mike Budenholzer, trener Milwaukee Bucks.

Zdobył mistrzostwo w 2021 roku. Teraz został zwolniony

Rozczarowujący wynik w tym sezonie sprawił, że działacze Milwaukee Bucks podjęli ważną decyzję. Zwolniony został trener Mike Budenholzer, czyli ten sam, który w 2021 roku zdobył mistrzostwo NBA, wygrywając w finale z Phoenix Suns 4:2.

- Decyzja, by podjąć tę zmianę, była bardzo trudna. Budenholzer pomagał doprowadzić naszą drużynę, w przeciągu pięciu niesamowitych sezonów, do pierwszego od 50 lat tytułu mistrzowskiego – wprowadził zespół w erę sukcesu. Jesteśmy wdzięczni za kulturę wygrywania i przywództwo, które trener wniósł do tego zespołu. Teraz musimy skoncentrować się i ponownie skupić nasze wysiłki, by kontynuować budowanie drużyny na nas kolejny, mistrzowski sezon - powiedział Jon Horst, dyrektor generalny Milwaukee Bucks.

Budenholzer pracował z drużyną Bucks od 2018 roku. W jego pierwszym sezonie Milwaukee zdołali odnotować najlepszy bilans w lidze (60 wygranych i 22 porażki), ale w finale Konferencji Wschodniej przegrali z Toronto Raptors.

Na razie nie wiadomo, kto będzie nowym trenerem Bucks w przyszłym sezonie.