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Dobry występ Niewiadomej-Phinney. Znów jest szansa na podium w Tour de France!

We wtorek (4 sierpnia) kolarki rywalizowały w jeździe indywidualnej na czas podczas Tour de France Femmes. Zwyciężyła Marlene Reusser (Movistar Team) i została nową liderką klasyfikacji generalnej. Trzynaste miejsce przypadku Katarzynie Niewiadomej-Phinney (Canyon//SRAM), co pozwoliło jej na awans w "generalce" na szóstą lokatę.
Katarzyna Niewiadoma-Phinney
Fot. Marek Podmokły / Agencja Wyborcza.pl

Po trzecim etapie Tour de France Femmes w klasyfikacji generalnej wyścigu nieoczekiwanie prowadziła Sigrid Ytterhus Haugset (Uno-X Mobility). Norweżka świetnie spisała się w poniedziałek, kiedy uciekała 90 kilometrów przed główną grupą. W pościg ruszyła później m.in. Lotte Kopecky (SD Worx - Protime), ale nawet utytułowana Belgijka nie była w stanie zbyt wiele zrobić. Na mecie zameldowała się minutę i 24 sekundy za Haugset. 

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Podczas trzeciego etapu aktywna była także Katarzyna Niewiadoma-Phinney (Canyon//SRAM). Nasza najlepsza kolarka po tej części rywalizacji zajmowała ósme miejsce w klasyfikacji generalnej ze stratą dwóch minut i dziesięciu sekund do prowadzącej Norweżki. Na samym etapie jednak najlepszą z Biało-Czerwonych była Malwina Mul (Cofidis) - zajęła dziewiątą lokatę.

We wtorek (4 sierpnia) na zawodniczki czekała indywidualna jazda na czas. Długość trasy wynosiła 21 kilometrów. 

Polscy kibice mogli być dumni z postawy Niewiadomej-Phinney. Zwyciężczyni Tour de France z 2024 roku zameldowała się na mecie na 13. miejscu z czasem gorszym o minutę i osiem sekund od zwyciężczyni, którą została Marlene Reusser (Movistar Team). Już na punkcie pomiaru polska kolarka zanotowała dobry czas, tracąc do Reusser 31 sekund. W drugiej dziesiątce uplasowała się również Dominika Włodarczyk (UAE Team L'IMAD), zajmując 18. lokatę.

Co ciekawe, Reusser dzięki kapitalnej jeździe we wtorek awansowała na pozycję liderki klasyfikacji generalnej. Dotychczas prowadząca w zestawieniu Haugset straciła podczas indywidualnej jazdy na czas aż trzy minuty i sześć sekund do Szwajcarki.

W "generalce" awans na szóstą lokatę zanotowała Niewiadoma-Phinney. Ma w tym momencie minutę i dziewięć sekund straty do Reusser.

Dobra postawa na tzw. czasówce potwierdza, że Niewiadoma-Phinney ponownie będzie liczyła się w walce o czołowe lokaty w klasyfikacji generalnej Tour de France Femmes. Przypomnijmy, że dotychczas rozegrano cztery edycje tego wyścigu i w każdym przypadku nasza reprezentantka stawała na podium - raz zwyciężyła i trzykrotnie zajmowała trzecie miejsce. 

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