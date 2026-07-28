2020, 2021, 2024, 2025, 2026 - to lata, w których Tadej Pogacar okazywał się najszybszym kolarzem na trasie legendarnego Tour de France. Jego dominację na dwa lata przerwał Jonas Vingegaard, lecz Pogacar finiszował wtedy na drugim miejscu, tuż za swoim rywalem. Trudno więc nie uważać Słoweńca za najlepszego kolarza ostatnich lat.

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27-latek jest też dwukrotnym mistrzem świata w wyścigu ze startu wspólnego, w 2024 roku zwyciężył w Giro d'Italia, a na swoim koncie ma również kilkanaście triumfów w klasykach. Od pięciu lat przewodzi światowemu rankingowi UCI. Słoweniec przystępował do tegorocznego Tour de France jako murowany faworyt i ze swojej roli wywiązał się wzorowo.

Tyle Tadej Pogacar zarobił dzięki wygranej w Tour de France

Pogacar wygrał aż pięć etapów, w tym m.in. wspinaczkę na ikoniczne Alpe d'Huez. Jego przewaga nad drugim w klasyfikacji generalnej Remco Evenpoelem wyniosła niemal sześć i pół minuty. Piąty triumf w najbardziej prestiżowym kolarskim wyścigu świata zrównał Słoweńca z największymi legendami tego sportu - m.in. Eddym Merckxem czy Miguelem Indurainem.

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Zwycięstwo przyniosło również spory zarobek. Tadej Pogacar otrzymał czek na pół miliona euro za wygraną w klasyfikacji generalnej oraz kolejne 11 tysięcy za każdy wygrany etap. Łącznie Słoweniec zarobił 555 tysięcy euro.

Drużyna również docenia Tadeja Pogacara

To jest jednak kwota niewielka w porównaniu do sumy, która trafi na jego konto od zespołu UAE Team Emirates XRG. Dwa lata temu Pogacar podpisał rekordowy kontrakt, dzięki któremu jego bazowa wypłata wynosi 8 milionów euro rocznie - a do tego należy doliczyć również premie za triumfy. W 2025 roku Słoweniec wzbogacił się bowiem o ok. 12 mln euro, a teraz może jeszcze przebić tę kwotę.

Tadej Pogacar za wygraną w klasyfikacji generalnej TdF otrzymał bowiem pół miliona euro od swojego zespołu. Podobną kwotę UAE Team Emirates XRG oferuje m.in. za wygraną w Giro d'Italia. Z kolei za zdobycie mistrzostwa świata Słoweniec zarobi 250 tys. euro. Wyścig ze startu wspólnego elity, w którym Pogacar broni tytułu zdobytego przed rokiem, zaplanowany jest na 27 września. Tym razem gospodarzem kolarskich MŚ jest Montreal.