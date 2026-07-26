W niedzielę odbył się ostatni - 21. etap Tour de France. Pierwotnie kolarze mieli startować z Thoiry, lecz organizatorzy skrócili trasę ze 133 do 89 km. Wszystko ma to związek z odciążeniem służb ratunkowych, które zajęły się walką z pożarami w Żyrondzie. Zawodnicy ruszali do rywalizacji w Paryżu i tam też kończyli zmagania. Nowy plan zakładał dwa dodatkowe okrążenia po Polach Elizejskich. W klasyfikacji generalnej ogromną przewagę nad resztą stawki miał Tadej Pogacar. Drugi Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe) tracił do niego blisko sześć i pół minuty.

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Pogacar przeszedł do historii. Niezwykły wyczyn

Zazwyczaj podczas ostatniego etapu nie dochodzi do wielkich ataków. Tylko kataklizm mógł zabrać Pogacarowi triumf w klasyfikacji generalnej.

Podczas ostatniego etapu jedyną premię lotną wygrał Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarche). Na około 25 kilometrów przed metą zawiązała się ucieczka z udziałem kilku wielkich kolarzy. Był w niej choćby Pogacar, ale także Evenepoel.

Lider klasyfikacji generalnej pokazywał, że nie zamierza przejechać ostatniego odcinka "bez fajerwerków". Kolarze chcieli dać kibicom show. I tak też się stało, choć efektowna ucieczka po kilku kilometrach została złapana przez peleton.

Na dziesięć kilometrów przed końcem Pogacar znów zerwał się do ataku, a razem z nim Mathieu van der Poel (Alpecin - Premier Tech). Duet wielkich zawodników szybko powiększał przewagę. Później peleton podkręcił tempo i na kilometr przed końcem mocno zbliżył się do prowadzącej pary. Pogacar odpuścił, van der Poel wysunął się na prowadzenie. Ostatecznie utrzymał pierwszą lokatę. Tuż za nim do mety dojechał Jasper Philipsen, kolega z drużyny. Podium uzupełnił Mads Pedersen (Lidl Trek).

Pogacar natomiast oficjalnie został zwycięzcą Tour de France. We wrześniu skończy 28 lat, a tymczasem już wyrównał rekord zwycięstw w "Wielkiej Pętli", triumfując po raz piąty. Przed nim dokonali tego Francuzi Jacques Anquetil i Bernard Hinault, Belg Eddy Merckx oraz Hiszpan Miguel Indurain.

Dla Pogacara to też siódme z rzędu podium w klasyfikacji generalnej Tour de France. Najpierw dwukrotnie zwyciężył (lata 2020-2021), następnie dwa razy był drugi, a teraz zanotował trzeci triumf z rzędu. W przyszłym roku stanie przed szansą na to, by samodzielnie prowadzić w klasyfikacji wszech czasów.

Klasyfikacja generalna Tour de France 2026:

1. Tadej Pogacar (Słowenia/UAE Team Emirates-XRG) 73:56.26

2. Remco Evenepoel (Belgia/Red Bull-Bora-hansgrohe) strata 6.26

3. Isaac del Toro (Meksyk/UAE Team Emirates-XRG) 9.42

4. Paul Seixas (Francja/Decathlon CMA CGM) 11.56

5. Lenny Martinez (Francja/Bahrain Victorious) 13.02

6. Mattias Skjelmose (Dania/Lidl-Trek) 14.59

7. Juan Ayuso (Hiszpania/Lidl-Trek) 17.48

8. Richard Carapaz (Ekwador/EF Education-EasyPost) 20.00

9. Thomas Pidcock (W. Brytania/Pinarello Q36.5) 29.28

10. Jordan Jegat (Francja/TotalEnergies) 33.21