O krok od tragedii w Tour de France. "Nie ma pewności, czy by przeżył"

Duński kolarz Jonas Vingegaard, zwycięzca Tour de France w 2022 i 2023 roku upadł wraz z trzema innymi kolarzami na ostrym zakręcie około 20 km przed metą 15. etapu. Po tym wypadku 29-letni kolarz został przewieziony karetką do szpitala i okazało się, że złamał obojczyk. Nie wiadomo jeszcze, czy Vingegaard wróci do startów w tym sezonie.

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O krok od tragedii w Tour de France. "Nie ma pewności, czy przeżyłby"

W sobotę na trasie 20 etapu Tour de France doszło do kolejnego bardzo groźnego wypadku. Sepp Kuss, amerykański kolarz sześć kilometrów przed metą, na podjeździe do Alpe d’Huez, dwa razy się przewrócił. Najpierw Kuss po pierwszym upadku, błyskawicznie wsiadł na rower i jechał dalej. Chwilę później jego upadek był już o wiele bardziej niebezpieczny.

"Na zakręcie pojechał zbyt szeroko. Najwyraźniej źle ocenił ten fragment trasy. Z ogromnym trudem zdołał zeskoczyć z roweru jeszcze w czasie jazdy, prześlizgnął się wzdłuż betonowej bariery o wysokości około 80 centymetrów i miał ogromne szczęście, że zatrzymała go zamocowana nad nią siatka zabezpieczająca. Gdyby znalazł się zaledwie metr dalej, spadłby w przepaść. Nie ma pewności, czy przeżyłby taki upadek ze zbocza" - pisze niemiecki dziennik "Bild".

Gdyby nie upadek, Kuss mógłby wygrać etap. Ostatecznie zajął trzecie miejsce, ze stratą 31 sekund do zwycięzcy Ekwadorczyka Richarda Carapaza.

"To, że przez to stracił zwycięstwo etapowe na rzecz lidera klasyfikacji górskiej Carapaza, który go wyprzedził, z pewnością będzie go irytować, ale ostatecznie nie będzie miało większego znaczenia. Najważniejsze, że wyszedł z tego bez obrażeń i żyje.

- Sepp był dziś naszym zawodnikiem wyznaczonym do walki o etapowe zwycięstwo i wszystko szło zgodnie z planem. Niestety, później dwukrotnie się przewrócił. Pierwszego upadku nawet nie widziałem, a potem doszło do tego groźnego wypadku na prawym zakręcie. Musiał najpierw dojść do siebie. Po czymś takim bardzo trudno było wrócić do rywalizacji. Dobrze, że była tam siatka zabezpieczająca - powiedział Marc Reef, dyrektor sportowy zespołu Visma.

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Po 20 etapach liderem Tour de France jest zdecydowany faworyt, czterokrotny triumfator wyścigu - Słoweniec Tadej Pogacar. Wicelider Belg Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe) traci do niego sześć minut i 26 sekund.