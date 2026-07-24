Pogacar pokazał, że jest z innej planety! 31-letni rekord Tour de France pobity

Tadej Pogacar po raz kolejny pokazał, że jest nie do zatrzymania. W piątek po raz piąty w tej edycji Tour de France cieszył się z etapowego zwycięstwa. Słoweniec wygrał liczący blisko 128 kilometrów odcinek z Gap do L’Alpe d’Huez. Przy okazji popisał się historycznym osiągnięciem.

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Kosmiczna jazda Pogacara. Pobił 31-letni rekord Tour de France

Meta całego etapu zlokalizowana była na legendarnym podjeździe L’Alpe d’Huez. Jego długość wynosi 13,8 km, a średnie nachylenie 7,9 proc. Kolarze muszą zaś wjechać na wysokość 1850 m n.p.m. Do tej pory najszybciej w historii pokonał go Marco Pantani. Włoch dokonał tego w roku 1995, gdy wjechał na górę w 36 minut i 50 sekund. Teraz jednak 31-letni rekord w końcu został złamany.

Pogacarowi pokonanie słynnej góry zajęło dokładnie 35 minut i 25 sekund. Tym samym przebił osiągnięcie Pantaniego o 1 minutę 15 sekund. Ten niezwykle wymagający odcinek przejechał ze średnią prędkością 23,38 km/h.

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Pogacar jedzie po piąty triumf w Tour de France. Jest o krok od celu

Słoweniec zameldował się na mecie oczywiście jako pierwszy. Fenomenalnie spisali się jednak także inni kolarze. Drugi Lenny Martinez z teamu Bahrain-Victorious stracił do niego raptem sześć sekund. Z kolei trzeci - Ekwadorczyk Richard Carapaz dojechał z 9-sekundową stratą.

Efektowne zwycięstwo Pogacara przybliża go również do triumfu w całym wyścigu. Na dwa etapy przed końcem jego przewaga nad drugim Remco Evenepoelem urosła do 7 minut 11 sekund. Belg w piątek zajął 6. miejsce ze stratą blisko dwóch i pół minuty do zwycięzcy.