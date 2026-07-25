Najbardziej naturalny sport przestał być naturalny. Rewolucja w Tour de France

Przed wtorkową jazdą indywidualną na czas – 16. etapem Tour de France – publiczność zgromadzona przy starcie w Évian-les-Bains była nieco zdezorientowana, kiedy pracownicy zespołu Netcompany Ineos przepchnęli się przez tłum z tajemniczym ustrojstwem na kółkach, a następnie zainstalowali przy swoim namiocie stanowiska, nieco przypominające fotele u fryzjera. Przed rolkami, na których mieli rozgrzewać się kolarze przed czasówką, zamontowali pojemniki na wodę, jakby fryzjerskie miski, oraz skomplikowanie wyglądające orurowanie. Następnie kolarze usiedli w szeregu i zaczęli pedałować, trzymając ręce po łokcie w tych baliach, jak się później okazało, z lodowatą wodą.

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W tym samym czasie w innych zespołach, niektórzy kolarze – można powiedzieć wybrańcy – zakładali kosztowne, dziwaczne rękawice, jakby wzięte z kabaretu z czasów fin-de-siècle. W środku rękawic skomplikowana sieć niby naczynek włosowatych rozprowadzała zimną wodę wokół dłoni.

Oczywiste pytanie brzmi: po co kolarzom do szczęścia zgrabiałe ręce?

Jak się okazuje, faktycznie czują się szczęśliwsi. Dłonie są kapitalnymi chłodnicami w ludzkim organizmie. Oddają, ale i przyjmują ciepło lub zimno lepiej niż inne części ciała, bo krew przepływa blisko skóry. Zimna woda chłodzi krew, schłodzona krew płynie do serca i jest rozprowadzana po organizmie, i obniża głęboką temperaturę całego ciała. W sytuacji, gdy organizm cierpi na przegrzanie z powodu wysiłku i afrykańskiego skwaru we Francji, stopień lub dwa w dół to kolejne ucięte sekundy w potwornym wysiłku

Naziemne centrum dowodzenia kolarzem

W czasie, gdy kolarz wyruszył – a także przed startem, co może mniej istotne – w bazach zespołów zaczyna się analiza. Na przykład Visma-Lease a Bike zbudowała w swojej siedzibie w ‘s-Hertogenbosch tzw. Control Room. Wcześniej próbowała transportować go z etapu na etap w Control Room Van, w furgonetce nafaszerowanej sprzętem komputerowym, ale dwa lata temu zakazała tego UCI, czyli Międzynarodowa Unia Kolarska, oraz organizatorzy TdF. Otóż bogate zespoły łączą się z operatorami AI. W przypadku Vismy firma Mistral AI dostarcza supernowoczesne silniki sztucznej inteligencji, a doświadczona w Formule 1 firma QuantumBlack wykorzystuje silniki, zadając odpowiednie prompty. Oprogramowanie analizuje w czasie rzeczywistym trasę, sytuację taktyczną, pogodę, trudność podjazdów, zakwaszenie organizmu każdego kolarza w grupie i jego pozycję w peletonie, aktualną wykręcaną moc w watach, optymalne kalorie potrzebne w danej chwili i na każdym kolejnym kilometrze z uwzględnieniem różnicy wysokości nad poziomem morza. I sugeruje co zrobić – w postaci poleceń. Szef zespołu może się do nich zastosować lub nie, ale ma silne rekomendacje.

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W tym czasie kolarz pedałuje tak, jak mu każą. Nie może powiedzieć: "Kurczę, dziś coś mi nogi nie podają!", bo jego szef wszystko widzi na ekranie. Widzi dosłownie wszystko.

Normalnie, podczas trudnego górskiego etapu spala ok. 8000 kcal. (dla porównania: autor tego artykułu, ważący 98 kg, podczas godziny wyczerpującego biegu przy tętnie 140-145 spala ok 1000 kcal. i ma dosyć ruchu na dwa dni). Hamburger nie wystarczy. Ma za mało kalorii i zbyt trudno przyswajalnych. Kolarz musiałby zjeść 32 hamburgery, które w sumie ważyłyby ponad 3,5 kilo, połowę tego co rower. Już świadomość tego jest ciężka. Szczególnie na takim etapie jak 19. do l'Alpe d'Huez.

Fot. Gonzalo Fuentes / REUTERS

Tu potrzeba ultrakalorycznych żeli i batonów – lekkich – i trzeba pić wodę jak koń.

Wkracza lekarz. Wprowadza trening jelitowy. Żołądek kolarza za pomocą treningu rozciąga się tak jak żołądek gęsi podczas tuczu. Kolarz pije wodę, żeby jego naturalny pojemnik na wodę umiał przyjąć jej jak najwięcej, żeby kolarz nie czuł dyskomfortu i nie zwymiotował nadmiaru. Trzeba jego organizm nauczyć, jak dawać sobie radę z litrami wody - nawet 10 l na jednym etapie - ale również z batonami i żelami. One się inaczej trawią. Nie mają błonnika, więc nie zalegają w żołądku, lecą do jelit i tam chodzi o to, żeby je, te jelita, nauczyć najszybszego wchłaniania. Jelita są jak mięśnie (spora część to faktycznie mięśnie gładkie) – można sprawić, żeby działały wydajniej.

Batony i żele mają odpowiedni stosunek węglowodanów – cukrów glukozy i fruktozy. Tu wkracza dentysta. Kolarze muszą chodzić do niego znacznie częściej niż inni ze względu właśnie na cukry. Badania Eastman Dental Institute z University College London (UCL) wykazały, że 49,1 proc. kolarzy zawodowych cierpi na nieleczoną aktywną próchnicę, blisko 41,4 proc. ma zaawansowaną erozję szkliwa, a aż 77 proc. stan zapalny dziąseł spowodowany osadzaniem się lepkich cukrów. I to pomimo, że pod bodaj najskrupulatniejszą obserwacją medyczną ze wszystkich sportowców świata.

A kolarz kręci. Kiedyś chodziło tylko o to, żeby kręcił. Na pocieszenie – kolarze zawodowi żyją dłużej. Francuska praca "Śmiertelność francuskich uczestników Tour de France (1947-2012)" opublikowana w European Heart Journal wykazała, że kolarze żyją około 6,3 roku dłużej niż przeciętny obywatel w ich wieku.

Dużą część z tego spędzają na treningu jelitowym i u stomatologa.