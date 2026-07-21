Kolejny dramat na Tour de France. Czołowy kolarz wycofuje się z wyścigu

Jonas Vingegaard miał duże szanse na to, by zakończyć tegoroczny Tour de France na drugiej pozycji w klasyfikacji generalnej. Podczas 15. etapu uczestniczył jednak w poważnej kraksie i ze względu na złamanie obojczyka musiał wycofać się z dalszej rywalizacji. W oficjalnym komunikacie jego zespół (Team Visma / Lease a Bike) poinformował, że konieczna będzie operacja. Minęły dwa dni, a koszmar spotkał kolejnego czołowego kolarza.

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Lipowitz z ogromnym bólem. Niemiec wycofał się z wyścigu

We wtorek odbył się 16. etap Tour de France - jazda indywidualna na czas. Wszystko zakończyło się w cieniu pecha Floriana Lipowitza (Red Bull-Bora-hansgrohe), jeszcze dziś piątego zawodnika w klasyfikacji generalnej. Niemiec upadł, później służby medyczne pomagały mu wstać.

Lipowitz podczas wyjścia z zakrętu. Było widać, że towarzyszy mu ogromny ból. Niemiec nie ukończył etapu i wycofał się z wyścigu, co oczywiście nie może dziwić.

W jeździe indywidualnej na czas triumfował Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe). Belg potwierdził, że jest mistrzem w tej dziedzinie kolarstwa. "Czasówkę" na Tour de France wygrywał także w dwóch poprzednich sezonach.

Drugie miejsce zajął Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG). Lider klasyfikacji generalnej stracił do zwycięzcy 28 sekund. Oczywiście obecnie wciąż pewnie prowadzi w wyścigu (4 minuty i 32 sekundy przewagi nad Evenepoelem).

Na trzeciej pozycji w jeździe indywidualnej na czas uplasował się Mattias Skjelmose (Lidl-Trek). Stracił do Evenepoela minutę i cztery sekundy.

W środę na zawodników czeka pagórkowaty etap o długości 174 km z metą w Voiron. Wyścig dobiegnie końca w niedzielę w Paryżu.