Dramat na Tour de France. Wielka kraksa, ogromne konsekwencje

Tour de France to najbardziej prestiżowy wyścig kolarski na świecie. Składa się z 21 etapów, podczas których kolarze muszą pokonać m.in. odcinki płaskie, pagórkowate, górskie oraz jazdy indywidualne na czas. W tym roku rywalizacja jest niezwykle zacięta. Po 14 etapach stawce przewodził Tadej Pogacar z czasem 51 godzin 18 minut 28 sekund. Tuż za nim był Jonas Vingegaard, który tracił tylko 4,5 minuty. Na trzecim miejscu plasował się Remco Evenepoel ze stratą pięciu minut i czterech sekund do lidera.

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Dramat faworyta Tour de France. Trafił do szpitala z podejrzeniem złamania

W 15. etapie na zawodników czekała kolejna górska potyczka, licząca 183,9 km. Bardzo dobrze radził sobie Jonas Vingegaard, który mógł nawet powalczyć o zwycięstwo etapowe. Jednak niestety, około 20 km przed metą, tuż przed ostatnim zjazdem... wypadł z trasy. Duńczyk uderzył w krawężnik i nie dał rady się podnieść. Po chwili opuścił trasę karetką i został przewieziony do szpitala.

"Leżał na ziemi przez trzy minuty, zanim został odprowadzony do czekającego samochodu pogotowia ratunkowego" - opisywali dziennikarze "New York Times", którzy donoszą, że ma podejrzenie złamania obojczyka.

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To sprawiło, że Jonas Vingegaard musiał wycofać się z Tour de France. "Duńczyk jest aktualnym mistrzem zarówno Vuelta a España, jak i Giro d'Italia i choć na początku dnia tracił do Pogacara, miał nadzieję na wygranie wszystkich trzech Wielkich Tourów jednocześnie" - przypominają dziennikarze "NY Times".

Obok Duńczyka w kraksie uczestniczyli Jai Hindley, Isaac del Toro i Kuss Sepp. Jak relacjonował Eurosport - pozostali dali radę kontynuować jazdę.

W związku z tym uległa zmianie także klasyfikacja generalna Tour de France. Liderem pozostał Tadej Pogacar z czasem 55 godzin 41 minut i 31 sekund. Drugi jest Remco Evenepoel ze stratą pięciu minut. Na trzecie miejsce wskoczył Isaac del Toro, który również brał udział w kraksie. Traci on niecałe sześć sekund do lidera.