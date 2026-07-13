Tadej Pogacar zmierza po kolejne zwycięstwo w prestiżowym Tour de France. Po pierwszym tygodniu zmagań ma 2 minuty i 42 sekundy przewagi nad drugim w klasyfikacje generalnej Jonasem Vingegaardem. Choć cały wyścig zakończy się dopiero 26 lipca, już teraz wielu ekspertów wieszczy końcowy triumf fenomenalnego Słoweńca.

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Pogacar blisko historycznego rekordu. Armstrong zabrał głos. Poszło w świat

Gdyby tak się stało, Pogacar dopisałby już swoją piątą wygraną w Wielkiej Pętli w karierze. Tym samym wyrównałby rekord wszech czasów, który należy obecnie do pięciu kolarzy. W tym gronie są: Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault oraz Miguel Indurain. Tymczasem do zapowiadanego rekordu nagle postanowił odnieść się legendarny Lance Armstrong.

Były amerykański kolarz poruszył tę kwestię w swoim podcaście "The Move" i zrobił to w nieco prowokacyjnym tonie. - Pogacar wygra swój piąty Tour de France, a na koniec usłyszymy, że wyrównał rekord zwycięstw. Cóż, wiecie co? On w ogóle tak o tym nie myśli - stwierdził.

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Armstrong zapomniał o dopingu? Nagle wypalił o "prawdziwym rekordzie"

Skąd w ogóle taka teza? Otóż Armstrong zasugerował, że rekord Tour de France w rzeczywistości należy do niego. 54-latek wygrywał bowiem ten wyścig aż siedem razy i to pod rząd - w latach 1999-2005. Problem w tym, że wszystkie te tytuły zostały mu odebrane po aferze dopingowej, która wyszła na jaw w 2012 r. Okazało się wówczas, że Armstrong stosował cały szereg niedozwolonych substancji, a nawet zabiegów, takich jak transfuzje krwi. Amerykanin zdawał się tym jednak nie przejmować. - On wie, jaki jest prawdziwy rekord, więc nie zrobi sobie rocznej przerwy. I mam nadzieję, że będzie kontynuował jazdę, bo rekordy są po to, by je pobijać - mówił na temat Pogacara.

Do tej pory Tadej Pogacar w Tour de France triumfował w latach 2020, 2021 oraz 2024 i 2025. W 2022 i 2023 r. pokonywał go jedynie wspomniany Jonas Vingegaard. Teraz też losy zwycięstwa powinny rozstrzygnąć się pomiędzy tą dwójką.