Tadej Pogacar zmierza po kolejne zwycięstwo w prestiżowym Tour de France. Po pierwszym tygodniu zmagań ma 2 minuty i 42 sekundy przewagi nad drugim w klasyfikacje generalnej Jonasem Vingegaardem. Choć cały wyścig zakończy się dopiero 26 lipca, już teraz wielu ekspertów wieszczy końcowy triumf fenomenalnego Słoweńca.
Gdyby tak się stało, Pogacar dopisałby już swoją piątą wygraną w Wielkiej Pętli w karierze. Tym samym wyrównałby rekord wszech czasów, który należy obecnie do pięciu kolarzy. W tym gronie są: Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault oraz Miguel Indurain. Tymczasem do zapowiadanego rekordu nagle postanowił odnieść się legendarny Lance Armstrong.
Były amerykański kolarz poruszył tę kwestię w swoim podcaście "The Move" i zrobił to w nieco prowokacyjnym tonie. - Pogacar wygra swój piąty Tour de France, a na koniec usłyszymy, że wyrównał rekord zwycięstw. Cóż, wiecie co? On w ogóle tak o tym nie myśli - stwierdził.
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Skąd w ogóle taka teza? Otóż Armstrong zasugerował, że rekord Tour de France w rzeczywistości należy do niego. 54-latek wygrywał bowiem ten wyścig aż siedem razy i to pod rząd - w latach 1999-2005. Problem w tym, że wszystkie te tytuły zostały mu odebrane po aferze dopingowej, która wyszła na jaw w 2012 r. Okazało się wówczas, że Armstrong stosował cały szereg niedozwolonych substancji, a nawet zabiegów, takich jak transfuzje krwi. Amerykanin zdawał się tym jednak nie przejmować. - On wie, jaki jest prawdziwy rekord, więc nie zrobi sobie rocznej przerwy. I mam nadzieję, że będzie kontynuował jazdę, bo rekordy są po to, by je pobijać - mówił na temat Pogacara.
Do tej pory Tadej Pogacar w Tour de France triumfował w latach 2020, 2021 oraz 2024 i 2025. W 2022 i 2023 r. pokonywał go jedynie wspomniany Jonas Vingegaard. Teraz też losy zwycięstwa powinny rozstrzygnąć się pomiędzy tą dwójką.