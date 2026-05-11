Swoje najlepsze czasy polskie kolarstwo przeżywało w latach 70. ubiegłego stulecia oraz w XXI wieku. Najpierw szczycić mogliśmy się fenomenalnymi wynikami Ryszarda Szurkowskiego, który czterokrotnie wygrywał Wyścig Pokoju, a także dwukrotnie zostawał medalistą olimpijskim. Później przyszło podium Zenona Jaskuły w Tour de France, aż wreszcie tytuł mistrza świata w wyścigu ze startu wspólnego zdobył Michał Kwiatkowski. Do tego poszczególne etapy Tour de France i Vuelta a España zwyciężał Rafał Majka.

Janikowski jak Sagan. Zrobił to jako pierwszy Polak w historii

Sukcesy wyżej wymienionych kolarzy mogą stanowić swego rodzaju motor napędowy dla obecnego pokolenia młodych reprezentantów Polski. Wprawdzie w World Tourze jeszcze nazwiska Biało-Czerwonych nie znaczą zbyt wiele, ale w prestiżowych zawodach młodzieżowych doszło do historycznego sukcesu.

Podczas 50. edycji Wyścigu Pokoju juniorów młodszych (do lat 17) triumfował Leon Janikowski, który na co dzień jeździ w Tarnovii Tarnowo Podgórne i w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Świdnicy. To pierwszy Polak w historii, który zwyciężył w tym wyścigu w tej kategorii wiekowej.

Co więcej, Janikowski zrobił to w sposób fenomenalny. Polak przejechał 15-kilometrową trasę indywidualną na czas w rekordowym tempie - na metę wjechał z czasem 18:49.42. O dwie sekundy udało mu się wyprzedzić Philippa Hildtofta, a Szwajcara Thibaut Beckersa aż o 29.

"Na takiego wychowanka czekaliśmy kilka lat. Po Pawle Cieśliku jest kolejny niesamowity talent i zawodnik myślę "kompletny" (...) Brawa dla jego trenera Konrada Olejniczaka, bo talent sam nie zostaje mistrzem" - napisał w mediach społecznościowych Piotr Broński, trener Tarnovii Tarnowo Podgórne.

Warto odnotować, że szóstą lokatę zajął inny z reprezentantów Polski. Dawid Bartyzel, bo o nim mowa, stracił do Janikowskiego 32 sekundy. Pozostaje mieć nadzieję na to, że to nie pojedynczy wyskok naszych kolarzy - w Wyścigu Pokoju do lat 17 triumfowały niegdyś takie sławy, jak Peter Sagan.

