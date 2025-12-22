Dramat na szosie. Z ciemnego BMW padły strzały do kolarzy

W sobotę kolarze włoskiej grupy Padovani Polo Cherry Bank mieli trening. Jeździli w kilkuosobowej grupie w Val d'Agide, w prowincji Trydent-Górna Adyga (północne Włochy). Nagle przeżyli coś, czego zupełnie się nie spodziewali. Pojazd ciemnego koloru marki BMW jechał za nimi i nagle, gdy był na ich wysokości, na chwilę się zatrzymał. Osoba z samochodu otworzyła szybę i padły dwa strzały w kierunku kolarzy. Na nagraniu wideo widać było, że kolarze nagle uchylili głowy, gdy padły strzały. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
Samochód szybko odjechał po tym zdarzeniu w nieznanym kierunku. "Motyw strzałów i to, czy to był prawdziwy pistolet, czy po prostu ślepa amunicja, pozostają nieznane" - pisze hiszpański dziennik "AS".
Całe zdarzenie można zobaczyć w krótkim filmie w linku poniżej.
Po tym zdarzeniu kolarze natychmiast wrócili do swojej siedziby. Szybko zeznawali przed policją.
- Jesteśmy szczęśliwi, że wszyscy kolarze są bezpieczni i zdrowi po tym, co się stało. To straszny incydent, który mamy nadzieję, nigdy się nie powtórzy. Droga jest poligonem treningowym naszych chłopców i jako organizacja podjęliśmy wszelkie niezbędne środki, aby zapewnić im bezpieczną jazdę na rowerze - powiedział Galdino Peruzzo, prezes SC Padovani w specjalnym oświadczeniu.
"AS" przypomina, że zaledwie kilka miesięcy temu, we wrześniu tego roku, inny kolarz z drużyny został potrącony przez samochód na drodze w trakcie treningu.
- Niestety, nic nie możemy zrobić w obliczu lekkomyślności niektórych osób. Co więcej, to, co wydarzyło się w Val d’Adige, to nie jedyny przypadek agresji kierowców wobec sportowców z Padovani, którzy trenowali w ostatnich tygodniach. Warto pamiętać, że Marco Palomba również został potrącony przez samochód we wrześniu, dlatego niezwykle ważne jest podniesienie świadomości wśród wszystkich kierowców, aby przyjęli kulturę większego szacunku - dodał Peruzzo.