Sportowe pytanie w "Milionerach"! Uczestnik na długo je zapamięta

W polskiej edycji "Milionerów" bardzo często pojawiają się pytania na temat sportu. Pojawiały się pytania o to, jak w tenisowym żargonie nazywa się mecz zakończony wynikiem 6:0, 6:0, czy który z ostatnich selekcjonerów drużyny narodowej zagrał na mistrzostwach świata w 1986 roku. W jednym z ostatnich odcinków zapytano o to - kiedy używa się w F1 flagi w czarno-białą szachownicę.

W "Milionerach" padło pytanie o kolarstwo

W 48. odcinku nie było inaczej. Wówczas o milion walczył Adam Szajder z Łodzi. "Z wykształcenia antropolog, pracujący jako projektant i badacz stron internetowych, który kończył rozgrywkę z poprzedniego odcinka" - czytamy na oficjalnej stronie Polsatu.

Dotarł do pytania za gwarantowane 50 tysięcy złotych. Wtedy to pojawiło się właśnie pytanie sportowe. A brzmiało ono: "Znakomity kolarz, medalista olimpijski z 1980 r., który od 1993 r. jest dyrektorem wyścigu Tour de Pologne, to" - czytamy. Do wyboru były cztery opcje:

A - Zenon Jaskuła

B - Lech Piasecki

C - Zbigniew Spruch

D - Czesław Lang

Kiedy pojawiło się to pytanie, pan Adam powiedział: "Nie mam pojęcia". Hubert Urbański zapytał: "O rany, w ogóle?", na co grający przytaknął i dodał, że mógł z tatą oglądać Tour de Pologne.

Uczestnik skorzystał z koła ratunkowego "50 na 50". Odrzucono odpowiedzi "B" i "C". Do wyboru pozostali Zenon Jaskuła i Czesław Lang.

- Myślę, że duchem "Milionerów" jest to, by trochę zaryzykować i chyba podejmę to ryzyko - powiedział w trakcie trwania programu. Pan Adam postawił na Zenona Jaskułę, co było błędną odpowiedzią.

Niestety zawodnik nie odpowiedział poprawnie na pytanie za 50 tysięcy złotych i opuścił studio z gwarantowaną kwotą 2 tysięcy złotych. - Niestety - zareagował Hubert Urbański i podziękował mu za odważną grę.