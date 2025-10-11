Tylko spójrzcie na te sceny podczas pożegnania Majki! Tak gwiazdor nazwał Polaka

Rafał Majka przed startem tego sezonu zdecydował, że to będzie jego ostatni rok w Pro Tourze. Swoją decyzją podzielił się ze światem w sierpniu przed startem Tour de Pologne. - Tak naprawdę zostało to postanowione już w styczniu. Na początku roku razem z ekipą i rodziną, bo ona jest w tym wszystkim najważniejsza, podjęliśmy decyzję, że to będzie mój ostatni sezon. To było jeszcze przed układaniem mojego kalendarza startowego - wyznał w niedawnej rozmowie z Eurosportem.

Rafał Majka kończy karierę. Tak go pożegnano

Słynny kolarz zdradził, że decyzja była podyktowana tym, że brakowało mu rodziny. - Całe życie na walizkach, poza domem. Mógłbym się ścigać do czterdziestki. Mam do tego zdrowie, szefostwo mnie namawiało. Kocham jeździć na rowerze, ale to jest dużo wyrzeczeń. Nie chcę, żeby przepłynęła mi ta młodość, którą jeszcze mam - dodał.

Ostatnim wyścigiem w karierze Majki jest Il Lombardia, który tradycyjnie wieńczy sezon. Tuż przed startem koledzy z drużyny Rafała Majki pożegnali go w wyjątkowy sposób - wzięli go na ramiona, a następnie założyli laur na głowie.

Następnie kolarze stworzyli specjalną straż honorową dla zawodników, którzy odchodzą na emeryturę. Oprócz Rafała Majki z dalszej rywalizacji zrezygnowali Salvatore Puccio, Pieter Serry, Simone Petilli i Louis Meintjes.

Na temat Rafała Majki wypowiedział się także Tadej Pogacar jeden z czołowych kolarzy na świecie - czterokrotny zwycięzca Tour de France oraz zwycięzca Giro d’Italia. - Ostatni dzień z Rafą. To był zaszczyt, by jeździć z nim. On był moim starszym bratem i mentorem przez ostatnie kilka lat. Przeszliśmy razem wiele. Pomógł mi stać się tym, kim jestem i będę za nim tęsknił - powiedział.

W jednym miejscu wyścigu Il Lombardia było Biało-Czerwono. Polscy kibice zebrali się z flagami, by uhonorować naszego kolarza.

Niektórzy nawet kredą napisali na ulicy "Majka", "Majeczka", "Majunia".

Rywalizację wygrał Tadej Pogacar z czasem 5:45:53. Drugi był Remco Evenepoel ze stratą 1:48. Na najniższym stopniu podium finiszował Michael Storer ze stratą 3:13 od zawodnika UAE Team Emirates. Rafał Majka ukończył swój ostatni wyścig w karierze na 39. miejscu ze stratą 7:10 do zwycięzcy.