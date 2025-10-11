Stało się! Rafał Majka kończy karierę. Legenda

Rafał Majka był pewny jeszcze przed startem sezonu 2025, że to jego ostatni rok w kolarskim Pro Tourze. Swoją decyzję ogłosił publicznie na początku sierpnia, tuż przed startem Tour de Pologne. Chce spędzić więcej czasu z rodziną.

- Tak naprawdę zostało to postanowione już w styczniu. Na początku roku razem z ekipą i rodziną, bo ona jest w tym wszystkim najważniejsza, podjęliśmy decyzję, że to będzie mój ostatni sezon. To było jeszcze przed układaniem mojego kalendarza startowego. Brakowało mi rodziny. Całe życie na walizkach, poza domem. Mógłbym się ścigać do czterdziestki. Mam do tego zdrowie, szefostwo mnie namawiało. Kocham jeździć na rowerze, ale to jest dużo wyrzeczeń. Nie chcę, żeby przepłynęła mi ta młodość, którą jeszcze mam - mówił w rozmowie z Eurosportem nieco ponad trzy miesiące temu.

Ostatni wyścig Majki w karierze

Przed Majką ostatni wyścig w karierze - jednodniowy Il Lombardia, jeden z najbardziej prestiżowych w kalendarzu, który tradycyjnie wieńczy sezon w kolarstwie szosowym. Majka nie raz pokazywał się na włoskiej trasie z dobrej strony - w 2013 r. był trzeci, w 2018 r. siódmy. W tym roku także będzie chciał się wykazać, ale nie w roli lidera, tylko pomocnika. Zrobi wszystko, by jego kolega z ekipy UAE Team Emirates, Tadej Pogacar, przeszedł do historii. Słoweniec ma szansę na piąty triumf z rzędu. Byłby drugim kolarzem z pięcioma wygranymi w Il Lombardia (po Faustino Coppim, który wygrywał w latach 1946-1949 i 1954 r.), ale pierwszym, któremu ta sztuka by się udała w pięciu kolejnych edycjach.

- Ostatnimi pięcioma latami cieszyłem się najbardziej. Oczywiście, bycie liderem w Bora i Tinkoff dawało mi satysfakcję, jednak kiedy robisz się starszy, myślisz, że może lepiej być pomocnikiem. Miałem dużo pracy, ale jazda dla takiego kolarza jak Tadej Pogacar to świetna sprawa - mówił Majka w rozmowie z portalem domestiquecycling.com. Pogacar bardzo cenił sobie współpracę z Majką. Nie raz określał go mianem "niesamowitego kolarza". Po triumfie w Giro d'Italia w 2024 r. śmiał się, że częściej widzi Majkę niż swoją partnerkę i rodzinę.

W UAE Team Emirates żałują, że Polak odchodzi. - Będziemy za nim bardzo tęsknić. Dla nas to świetna osobowość, nie tylko znakomity kolarz. Może robić wszystko – pomagać, być liderem. To naprawdę gracz zespołowy. To osoba, która jest pierwsza do żartów, ale też do tego, by być profesjonalnym i skoncentrowanym, gdy nadchodzi czas na pracę. Jest niezwykły. Nie sądzę, żebyśmy znaleźli kiedyś kogoś takiego jak on w peletonie – chwalił w rozmowie z TVP Sport w trakcie TdP Mauro Gianetti, dyrektor ekipy.

Rafał Majka ma w swoim dorobku brązowy medal olimpijski z Rio de Janeiro, dwa tytuły mistrza Polski, zwycięstwa etapowe z Tour de France i Vuelta a Espana. Dwukrotnie triumfował w klasyfikacji górskiej TdF (2014 i 2016). Wygrał Tour de Pologne w 2014 i Tour of Slovenia w 2017 r. Cztery razy plasował się w najlepszej dziesiątce Giro d'Italia, dwa razy był w TOP 10 Vuelty. Przez lata był uznawany za najlepszego pomocnika świata. Kibice domagali się, by postawić mu pomnik za to, co wyczyniał na trasie tegorocznego Giro, kiedy pomagał Issakowi del Toro w wygranej. Dyktował tempo na najtrudniejszych etapach. Meksykanin ostatecznie był drugi w klasyfikacji generalnej, a duża w tym zasługa Majki.

Wyścig Il Lombardia rozpocznie się o godzinie 10:30. Na trasie mają być polscy kibice, którzy będą chcieli podziękować Majce za wszystkie sukcesy.

"Drogi UAE Team Emirates, nasza wielka podróż dobiega dziś końca! Po raz ostatni pokażemy, że jesteśmy zespołem i zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby wygrać! To była przyjemność trenować, rywalizować i wygrywać największe wyścigi świata z super kolegami z drużyny i personelem!" - napisał Majka w poście na Twitterze przed startem wyścigu.

Dystans wyścigu wynosi 241,5 km, wystartuje 168 kolarzy. Majka będzie jechać z numerem trzecim. Oprócz niego w wyścigu pojedzie inna ikona polskiego kolarstwa, Michał Kwiatkowski (Ineos Grenadiers, numer 85).