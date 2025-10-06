Tyle Niewiadoma dostała za medal mistrzostw Europy. Aż nie chce się wierzyć

Katarzyna Niewiadoma-Phinney do samego końca sobotniego wyścigu na ulicach francuskiej miejscowości Guilherand-Granges była w grze o medal imprezy. Finalnie, jako jedna z głównych pretendentek, nie zawiodła. Mimo że nie dała rady nawiązać rywalizacji z będącą poza zasięgiem Demi Vollering, to w końcówce popisała się świetnym atakiem, który dał jej srebro.

"Na kilkanaście kilometrów przed metą Vollering miała minutę przewagi nad grupą pościgową, a ta zaczęła się wykruszać. Dobre tempo były w stanie utrzymać jedynie Niewiadoma-Phinney i druga Holenderka, Anna van der Breggen. Na koniec to nasza zawodniczka znalazła w sobie pokłady energii, uciekła rywalce i została wicemistrzynią Europy, wpadając na metę z uśmiechem na ustach" - relacjonował Marcin Jaz ze Sport.pl.

Mimo ogromnego sukcesu trudno powiedzieć, że Niewiadoma-Phinney zarobiła fortunę. Zwyciężczyni wyścigu Demi Vollering zainkasowała 6 tys. euro (25 tys. zł), podczas gdy druga Polka "zaledwie" - 4,2 tys. euro (17,85 tys. zł). Trzecia van der Breggen dostała za to - 2,4 tys. euro (10,2 tys. zł). - To nie są kwoty jak w męskim peletonie, ale jest w porządku. I nie trzeba być na moim poziomie. Powiedziałabym, że na pewno 50 procent peletonu żyje bardzo wygodnie z kobiecego kolarstwa - tłumaczyła w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet".

31-latka zaznacza, że bardzo dużo zmienił Tour de France. Przed rokiem odniosła w nim triumf, za który zarobiła 50 tys. euro (wówczas ok. 210 tys. zł). Za brązowy medal, po który sięgnęła w tegorocznej edycji, otrzymała 11 tys. euro, czyli ok. 46 tys. zł.

- Wszystko wzrosło dwa lub trzy razy. Jeden wyścig wszystko zmienił na każdym poziomie. Dziesięć lat temu podpisałam pierwszy kontrakt. To było pięć tysięcy euro. Bardzo się cieszyłam, bo to było dla mnie coś ogromnego! Teraz dziewczyny, które wkraczają do World Tour, mają od 45 tysięcy plus. Spora różnica w 10 lat, prawda? - zapytała retorycznie.

Mimo to rywalizacja kobiet wciąż nie może się mężczyznami. Triumf w TdF odniósł przecież zdobywca tytułu mistrza Europy Tadej Pogacar. Za wygraną we francuskim wyścigu dostał aż 500 tys. euro, czyli ok. 2,1 mln zł.