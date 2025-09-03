Gigantyczny skandal na Vuelta a Espana. Nie wyłonili zwycięzcy, oto powód

W dniach 23 sierpnia - 14 września odbywa się jubileuszowa, 80. edycja wyścigu kolarskiego Vuelta a Espana. W tych dniach kolarze z całego świata pokonają liczącą ponad 3141 kilometrów trasę składającą się z 21 etapów i biegnącą z włoskiej Venaria Reale do Madrytu, a więc stolicy Hiszpanii.

Propalestyńskie protesty podczas Vuelta a Espana

W środę odbył się 11. etap, którego trasa o długości 157,4 km przebiegała przez Kraj Basków, a swoją metę miała w Bilbao. Co jednak może zaskakiwać to fakt, że... nie było zwycięzcy tego etapu! Dlaczego? Otóż wszystko z powodu protestu przeciwko zbrodniczym działaniom Izraela w Strefie Gazy, który odbywał się na mecie. Propalestyńskie manifestacje sprawiły, że organizatorzy wyścigu zakończyli go na trzy kilometry przed końcem środowego etapu i jedynie zaktualizowali klasyfikację generalną. Wszystko po to, żeby uniknąć ewentualnego zaognienia sytuacji.

"Protesty propalestyńskie odbywały przez cały dzień wokół trasy. Jeszcze przed oficjalnym startem protestujący z palestyńskimi flagami zablokowali drogę, powodując krótkie opóźnienie. Liczni demonstranci ustawili się wzdłuż trasy. Na końcowych etapach stało się jasne, że normalny finisz jest niemożliwy. Prowadzący Pidcock i Vingegaard zdawali się nie zdawać sobie sprawy z decyzji i kontynuowali jazdę przez jakiś czas, zanim zostali poproszeni o zatrzymanie się" - relacjonował holenderskie "De Telegraaf".

Na nagraniach widać, że organizatorzy z trudem powstrzymywali protestujących. Tłum kilkakrotnie groził rozbiciem barierek.

- Mój syn kończy dziś roczek i chciałem wygrać dla niego - nie ukrywał lekko rozczarowany takim rozstrzygnięciem Jonas Vingegaard, który rywalizował o wygraną z Tomem Pidcockiem.

Liderem 80. edycji Vuelta a Espana po 11 etapach jest Duńczyk Jonas Vingegaard. 12. etap w czwartek 4 września ma długość 144,9 km i rozpocznie się w Laredo, a zakończy w Los Corrales de Buelna.

