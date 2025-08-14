Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Fatalne wieści z Tour de Pologne. Kibice tego się nie spodziewali
Dominika Włodarczyk wycofała się z Tour de Pologne - poinformował niedawno dziennikarz Karol Górka. "Przykre wieści przed startem" - napisał w mediach społecznościowych. Dodał, że powodem były kwestie zdrowotne. Tuż po tym głos zabrała również sama zainteresowana. "Nie taką wiadomością chciałam was dzisiaj powitać" - oznajmiła w czwartek.
Dominika Włodarczyk
https://www.instagram.com/dominika__wlodarczyk/

Dominika Włodarczyk może zaliczyć ostatni okres do udanych. Nie dość, że bardzo dobrze spisuje się w Tour de Polognie, to niedawno zajęła czwarte miejsce w Tour de France Femmes. - Zaje***e jechałaś, jestem z ciebie mega dumna - mówiła Katatrzyna Niewiadoma do młodszej koleżanki na mecie, po czym czule ją przytuliła. Dzięki temu występowi Włodarczyk zarobiła ostanie osiem tys. euro.

Zobacz wideo Jak Iga Świątek! Englert, Daniec, Strasburger i wiele innych gwiazd błyszczy na korcie

Fatalne wieści. Dominika Włodarczyk wycofała się z Tour de Pologne

Dziennikarz Karol Górka przekazał niedawno, że Dominika Włodarczyk musiała się wycofać z 3. etapu Tour de Pologne Women z powodu choroby. "Przykre wieści przed startem" - podsumował. Niedługo później sama zainteresowana to potwierdziła. "Nie taką wiadomością chciałam was dzisiaj powitać. Byliście niesamowici przez te ostatnie dni, dziękuję" - oznajmiła w mediach społecznościowych.

Jest to wyjątkowo bolesna wiadomość, zwłaszcza że zawodniczka ekipy UAE Team ADQ doskonale poradziła sobie na drugim etapie, zakończonym na brukowanym podjeździe w Chełmie. Była finalnie szósta, co było najlepszym wynikiem polskich kolarek. - Co do rywalizacji to było szybko. Spodziewałyśmy się tego - etap do najtrudniejszych nie należał. Razem z drużyną miałyśmy plan, żeby na ostatnich 30 kilometrach, już po lotnej premii zacząć ten wyścig, uczynić go trudniejszym i to nam się udało - przyznała, cytowana przez portal naszosie.pl.

Włodarczyk miała również konkretny cel na czwartkowe zmagania. - Profil tego etapu faktycznie jest najtrudniejszy, ale jeszcze go nie oglądałam na Veloviewerze jak to wygląda. Myślę, że będę to robić dziś wieczorem - zaznaczyła.

I nagle wypaliła coś, co niestety okazało się prawdą. - Nie ukrywam, że najważniejsze dla mnie jest, bym jutro wstała zdrowa. (...) Nie czułam się dzisiaj wspaniale, jeśli chodzi o moje zdrowie, a szkoda, bo moje nogi po Tour de France są świetne - nie sądziłam, że mogę się czuć tak dobrze na krótko po tak wielkim wysiłku, więc najważniejsze teraz jest zdrowie - podsumowała w środę.

Przed tym etapem liderką wyścigu była Chiara Consonni (CANYON/SRAM zondacrypto). Najlepsza z naszych Kaja Rysz zajmowała szóstą pozycję ze stratą 16 sekund do prowadzącej Włoszki.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/16 "Orły Górskiego" zostały medalistą Mundialu '74. Reprezentacja Polski zajęła:

Lubisz piłkę nożną? W tym sportowym quizie musisz ją kochać. 9. pytanie miażdży wszystkich