Wszyscy czekali na to, co zrobi Majka. Jest nowy lider Tour de Pologne!

Tour de Pologne powoli dobiega końca. Szósty, przedostatni etap rozegrał się na 147,5-kilometrowym odcinku z Bukoviny Resort do Bukoviny Tatrzańskiej z trzema wspinaczkami pod tatrzańskie podjazdy - Ścianę Harnaś i Ścianę BUKOVINA w Rzepiskach i Gliczarowie. Już bez Michała Kwiatkowskiego, który w sobotę ogłosił wycofanie z rywalizacji z powodu choroby.

Szósty etap Tour de Pologne zakończony. Rafał Majka walczył dla zespołu, wygrał Victor Langellotti

Na początku wyróżniającym się zawodnikiem był Timo Kielich, który zgarniał kolejne premie górskie i odrywał się od peletonu (z czasem dołączyli do niego inni zawodnicy). Udało mu się nawet zapewnić sobie zwycięstwo w klasyfikacji górskiej (oczywiście jeśli ukończy cały wyścig).

Na nieco ponad 60 km przed metą doszło do kraksy w peletonie. Później na jego czele pojawili się kolarze zespołu UAE-Team Emirates, w tym Rafał Majka, oraz drużyny Bahrain Victorious. Aż w końcu nadeszły ostatnie kilometry i bardzo stromy podjazd.

Majka był w szerokiej grupie pretendentów do zwycięstwa, lecz peleton skutecznie go kontrolował, podobnie jak innych kolarzy. Na 4,4 km przed metą Polak zajął pozycję na czele ucieczki i wspólnie z kolegami z zespołu planowali finisz. 35-latek był na prowadzeniu, szykując grunt pod mocny finisz Brandona McNulty'ego lub Jana Christena.

Dopiero na 2,2 km, gdy trasa zrobiła się łagodniejsza, zawodnicy ruszyli do ataku. Do przodu ruszył m.in. McNulty, który miał przed sobą tylko Antonio Tiberiego. Na ostatnich metrach obaj odskoczyli reszcie stawki, a zespołowy kolega Majki odskoczył Włochowi. Jednak mimo że był wyraźnie na czele, to nagle zza pleców wyskoczył mu Victor Langellotti i to on wygrał szósty etap TdP, przed McNultym i Pello Bilbao. Jako dziewiąty do mety dojechał Majka. Ponadto Langellotti został liderem w klasyfikacji generalnej wyścigu.

Wyniki szóstego etapu Tour de Pologne

1. Victor Langellotti - 03:32:58

2. Brandon McNulty + 00

3. Pello Bilbao + 07

4. Johannes Staune-Mittet +08

5. Antonio Tiberi +08

6. Yannis Voisard +08

7. Marco Frigo +08

8. Matteo Sobrero +08

9. Rafał Majka +08

10. Jan Christen +08

...

24. Piotr Pękala + 1:03

32. Marcin Budziński + 1:56

34. Mateusz Gajdulewicz +1:56

68. Filip Maciejuk +12:54

82. Tomasz Budziński +19:03

107. Patryk Stosz +19:03

Siódmy, ostatni etap Tour de Pologne zostanie rozegrany w niedzielę 10 sierpnia. Będzie to indywidualna jazda na czas na 12,5-kilometrowym odcinku ze startem i metą w Wieliczce.