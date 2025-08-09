Tylko nie to! Kwiatkowski wycofuje się z Tour de Pologne. Oto powód

W sobotę przed południe fani kolarstwa i Michała Kwiatkowskiego usłyszeli fatalne wieści. Okazało się, że zwycięzca wyścigu z 2018 roku musiał się wycofać z trasy Tour de Pologne, tuż przed rozpoczęciem przedostatniego, szóstego etapu.

Michał Kwiatkowski wycofuje się z Tour de Pologne. Oto powód

Michał Kwiatkowski z dalszej rywalizacji z wyścigu zrezygnował, bo narzeka na chorobę. Sam zainteresowany zabrał głos w mediach społecznościowych.

- Bardzo mi przykro, ale z powodu choroby jestem zmuszony wycofać się z Tour de Pologne. W nocy poczułem ból gardła, mam też podwyższoną temperaturę. Wspólna decyzja ekipy i moja jest taka, by wrócić do pełni zdrowia przed zaczynającym się w przyszłym tygodniu Vuelta a’Espana - napisał Michał Kwiatkowski na Facebooku.

- Bardzo żałuję, że nie dojadę w tym roku do mety Tour de Pologne, ale tych pięć dni z Waszym dopingiem, energią i niezliczonymi przejawami sympatii dało mi ogromnego kopa. Zabieram te wszystkie dobre emocje na resztę sezonu - dodał Kwiatkowski, który dotychczas w klasyfikacji generalnej był na 29. pozycji.

Oprócz niego nie będzie jechał dalej Magnus Sheffield, inny zawodnik z jego zespołu.

"Magnus Sheffield i Michał Kwiatkowski nagle zachorowali i podjęto decyzję, że nie wystartują w 6. etapie Tour de Pologne. Wrócą do domu, aby skupić się na powrocie do zdrowia przed kolejnymi wyścigami. Życzymy im szybkiego powrotu!" - napisał zespół Ineos Grenadiers.

Do zakończenia Tour de Pologne pozostały jedynie dwa etapy. W sobotę kolarze mają do przejechania 147,5 km w okolicach Bukowiny Tatrzańskiej.