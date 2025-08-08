Powrót na stronę główną
REKLAMA
Advertisement
  • Link został skopiowany

Reprezentantka Polski złapana na dopingu. Oto co jej grozi
Aurelia Nerlo - reprezentantka Polski w kolarstwie i piąta zawodniczka ostatnich mistrzostw kraju - przyłapana na dopingu! W jej oragnizmie wykryto niedozwoloną substancję - ligandrol. Potwierdził to także szef Polskiej Agencji Antydopingowej, Michał Rynkowski. Głos w tej sprawie zabrała już sama sama zawodniczka. Wiadomo, co jej grozi.
Aurelia Nerlo
https://www.youtube.com/watch?v=uaH_ubWXdU4

Aurelia Nerlo dość nieoczekiwanie nie pojawiła się na trasie zakończonego w zeszłą niedzielę kobiecego Tour de France. Choć początkowo jej zespół Winspace Orange Seal zgłosił ją do wyścigu, niedługo przed startem poinformował, że w jej miejsce pojedzie Marie-Morgane Le Deunff. Przyczyn tej roszady jednak nie podano. Teraz wszystko stało się jasne. 27-latka została tymczasowo zawieszona za doping.

Zobacz wideo Iga Świątek? "Trudny temat". Karol Strasburger z ważnym przesłaniem

To dlatego Polka nie wystartowała w Tour de France. Gorzej być nie mogło. Chodzi o doping

Informacje w tej sprawie przekazał "Przegląd Sportowy". Zarówno badanie próbki A, jak i próbki B wykazało obecność ligandrolu - zakazanej substancji zaliczanej do grupy steroidów anaboliczno-androgennych. Ułatwia ona przyrost masy mięśniowej oraz szybszą regenerację.

Kontrolę przeprowadzono 8 lipca tego roku. - Potwierdzam, badanie odbywało się poza zawodami w miejscu pobytu zawodniczki. Zostało zrealizowane przez Polską Agencję Antydopingową - przekazał w rozmowie ze wspomnianym źródłem dyrektor POLADA Michał Rynkowski. Ujawnił też, że Nerlo grożą teraz surowe konsekwencje. - Mowa o karze do czterech lat dyskwalifikacji. Zawodniczka już została tymczasowo zawieszona - dodał.

Aurelia Nerlo zawieszona za doping. Tak zareagowała: "Jestem zszokowana"

"Przegląd Sportowy" skontaktował się również z samą zawodniczką. - Jesteśmy w trakcie szukania przyczyny, analizujemy suplementy. Będę walczyła, żeby się obronić. Jestem zszokowana sytuacją, szukam co i dlaczego, bo tego nie rozumiem - przyznała. Obecnie jej sprawa została skierowana do panelu dyscyplinarnego.

W obecnym sezonie Aurelia Nerlo spisywała się bardzo dobrze. Odniosła nawet największy sukces w karierze - zajęła drugie miejsce w prestiżowym klasyku Omloop Het Nieuwsblad. W ostatnich mistrzostwach Polski zajęła natomiast piąte miejsce zarówno w wyścigu ze startu wspólnego, jak i w jeździe indywidualnej na czas.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/16 "Orły Górskiego" zostały medalistą Mundialu '74. Reprezentacja Polski zajęła:

Lubisz piłkę nożną? W tym sportowym quizie musisz ją kochać. 9. pytanie miażdży wszystkich