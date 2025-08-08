Reprezentantka Polski złapana na dopingu. Oto co jej grozi

Aurelia Nerlo dość nieoczekiwanie nie pojawiła się na trasie zakończonego w zeszłą niedzielę kobiecego Tour de France. Choć początkowo jej zespół Winspace Orange Seal zgłosił ją do wyścigu, niedługo przed startem poinformował, że w jej miejsce pojedzie Marie-Morgane Le Deunff. Przyczyn tej roszady jednak nie podano. Teraz wszystko stało się jasne. 27-latka została tymczasowo zawieszona za doping.

To dlatego Polka nie wystartowała w Tour de France. Gorzej być nie mogło. Chodzi o doping

Informacje w tej sprawie przekazał "Przegląd Sportowy". Zarówno badanie próbki A, jak i próbki B wykazało obecność ligandrolu - zakazanej substancji zaliczanej do grupy steroidów anaboliczno-androgennych. Ułatwia ona przyrost masy mięśniowej oraz szybszą regenerację.

Kontrolę przeprowadzono 8 lipca tego roku. - Potwierdzam, badanie odbywało się poza zawodami w miejscu pobytu zawodniczki. Zostało zrealizowane przez Polską Agencję Antydopingową - przekazał w rozmowie ze wspomnianym źródłem dyrektor POLADA Michał Rynkowski. Ujawnił też, że Nerlo grożą teraz surowe konsekwencje. - Mowa o karze do czterech lat dyskwalifikacji. Zawodniczka już została tymczasowo zawieszona - dodał.

Aurelia Nerlo zawieszona za doping. Tak zareagowała: "Jestem zszokowana"

"Przegląd Sportowy" skontaktował się również z samą zawodniczką. - Jesteśmy w trakcie szukania przyczyny, analizujemy suplementy. Będę walczyła, żeby się obronić. Jestem zszokowana sytuacją, szukam co i dlaczego, bo tego nie rozumiem - przyznała. Obecnie jej sprawa została skierowana do panelu dyscyplinarnego.

W obecnym sezonie Aurelia Nerlo spisywała się bardzo dobrze. Odniosła nawet największy sukces w karierze - zajęła drugie miejsce w prestiżowym klasyku Omloop Het Nieuwsblad. W ostatnich mistrzostwach Polski zajęła natomiast piąte miejsce zarówno w wyścigu ze startu wspólnego, jak i w jeździe indywidualnej na czas.