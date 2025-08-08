"Na koniec kariery spotyka mnie takie coś". Tak potraktowali Rafała Majkę

Rafał Majka jest najlepszym Polakiem w trakcie tegorocznego Tour de Pologne. Tak też było w trakcie piątkowego piątego etapu z Katowic do Zakopanego. 35-latek przyjechał na metę na 23. miejscu, razem z główną grupą. W klasyfikacji generalnej zajmuje wysokie 8. miejsce ze stratą 14 sekund do lidera Paula Lapeiry. Mimo to wydaje się, że tym razem nie powalczy o zwycięstwo w całym wyścigu.
Co prawda przed startem tegorocznej edycji jego zespół UEA Emirates zapowiedział, że to Majka będzie liderem ekipy, ale teraz sytuacja się zmieniła. Wyżej od niego w klasyfikacji generalnej są dwaj jego klubowi koledzy - Jan Christen i Brandon McNulty. Ten pierwszy plasuje się nawet na trzecim miejscu. Teraz drużyna będzie więc pracowała głównie na niego. - Jest silny, najsilniejszy! Młody, ambitny, ale za dużo ma energii. Jak będzie słuchał, to może wygrać wyścig. A ja? Jeśli będę miał zadanie zrobić wyścig wcześniej, to kto wie, czy nie ruszę. Jednak Jan jest najsilniejszy - przyznał Majka tuż po finiszu w Zakopanem, cytowany przez "Przegląd Sportowy".
W dodatku zadanie polskiemu kolarzowi utrudnia zdrowie. W środę dość poważnie ucierpiał w kraksie na trzecim etapie wokół Wałbrzycha, a z czasem coraz bardziej odczuwa trudy rywalizacji. - Boli mnie, mam obite całe prawe udo. Najgorsze jest to, że dostało też ścięgno. Nie ma co ukrywać, ale to mój ostatni Tour de Pologne, chcę go przejechać, a że jestem uparty, to zawsze chcę być z przodu - tłumaczył.
Mimo to były medalista olimpijski z Rio czuje się szczęśliwy. A wszystko dzięki kibicom, których spotyka na trasie. - Jest pięknie! Na koniec kariery spotyka mnie takie coś, wszędzie są kibice. Niezależnie od wyników, to ja przyjechałem się cieszyć. Widzę ludzi, napisy z podziękowaniami i czuję się spełniony - powiedział.
Rafałowi Majce i reszcie kolarzy do przejechania zostały dwa etapy. W sobotę czeka ich najtrudniejsza trasa wokół Bukowiny Tatrzańskiej, która może przesądzić o końcowym zwycięstwie. Na koniec w niedzielę odbędzie się zaś jazda indywidualna na czas w Wieliczce. Majka już zapowiedział, że będzie to jego ostatni występ w Tour de Pologne w karierze.
