Polska policjantka uratowała życie dziecka. Było o włos od tragedii

Trwa 82. wyścig Tour de Pologne. W piątek odbył się już jego piąty etap z Katowic do Zakopanego. Rywalizację wygrał Matthew Brennan, a liderem klasyfikacji generalnej pozostał Paul Lapeira. Wcześniej kolarze mieli okazję rywalizować m.in. w Legnicy, gdzie kończył się pierwszy etap. W jego trakcie było o krok od wielkiego nieszczęścia.

Dziecko traciło oddech tuż obok trasy Tour de Pologne. Policjantka uratowała mu życie

O sprawie poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Zgorzelcu. Okazuje się, że tamtejsi policjanci, którzy zostali skierowani do zabezpieczenia tego odcinka trasy, dostrzegli niebezpieczne zdarzenie. W pewnym momencie będący w pobliżu kilkuletni chłopiec zakrztusił się cukierkiem i tracił oddech. Na szczęście w porę do akcji ruszyła dzielna policjantka.

Chodzi o starszą sierżant Joannę Podhalską, która błyskawicznie udzieliła dziecku niezbędnej pomocy. Wkrótce po tym mogło już swobodnie oddychać i doszło do pełni sił. Na miejsce wezwano jeszcze Zespół Ratownictwa Medycznego, ale po przebadaniu chłopca wyszło, że nie zagra mu już niebezpieczeństwo. Po wszystkim policjantka wręczyła mu też elementy odblaskowe.

Rodzina dziękuje bohaterskiej policjantce. Wzruszające słowa

W ramach uznania do Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu trafił nawet specjalny list z podziękowaniami od rodziny dziecka. - Pani zdecydowane i profesjonalne działanie uratowało życie mojego dziecka. Dzięki Pani poświęceniu i wiedzy, po kilku sekundach od podjętej akcji, mój syn zaczął znów oddychać, a niebezpieczeństwo zostało zażegnane. Jestem głęboko przekonany, że to Pani szybka reakcja sprawiła, że dziś mogę patrzeć na mojego syna w zdrowiu, a cała rodzina ma szansę na spokojniejsze życie - mogliśmy przeczytać.

Do zakończenia Tour de Pologne pozostały jeszcze dwa etapy. W sobotę kolarze pojadą na trasie wokół Bukowiny Tatrzańskiej. Z kolei w niedzielę czeka ich finałowa jazda indywidualna na czas w Wieliczce.