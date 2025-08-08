Polska policjantka uratowała życie dziecka. Było o włos od tragedii

Trwa 82. wyścig Tour de Pologne. W piątek odbył się już jego piąty etap z Katowic do Zakopanego. Rywalizację wygrał Matthew Brennan, a liderem klasyfikacji generalnej pozostał Paul Lapeira. Wcześniej kolarze mieli okazję rywalizować m.in. w Legnicy, gdzie kończył się pierwszy etap. W jego trakcie było o krok od wielkiego nieszczęścia.
O sprawie poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Zgorzelcu. Okazuje się, że tamtejsi policjanci, którzy zostali skierowani do zabezpieczenia tego odcinka trasy, dostrzegli niebezpieczne zdarzenie. W pewnym momencie będący w pobliżu kilkuletni chłopiec zakrztusił się cukierkiem i tracił oddech. Na szczęście w porę do akcji ruszyła dzielna policjantka.
Chodzi o starszą sierżant Joannę Podhalską, która błyskawicznie udzieliła dziecku niezbędnej pomocy. Wkrótce po tym mogło już swobodnie oddychać i doszło do pełni sił. Na miejsce wezwano jeszcze Zespół Ratownictwa Medycznego, ale po przebadaniu chłopca wyszło, że nie zagra mu już niebezpieczeństwo. Po wszystkim policjantka wręczyła mu też elementy odblaskowe.
W ramach uznania do Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu trafił nawet specjalny list z podziękowaniami od rodziny dziecka. - Pani zdecydowane i profesjonalne działanie uratowało życie mojego dziecka. Dzięki Pani poświęceniu i wiedzy, po kilku sekundach od podjętej akcji, mój syn zaczął znów oddychać, a niebezpieczeństwo zostało zażegnane. Jestem głęboko przekonany, że to Pani szybka reakcja sprawiła, że dziś mogę patrzeć na mojego syna w zdrowiu, a cała rodzina ma szansę na spokojniejsze życie - mogliśmy przeczytać.
Do zakończenia Tour de Pologne pozostały jeszcze dwa etapy. W sobotę kolarze pojadą na trasie wokół Bukowiny Tatrzańskiej. Z kolei w niedzielę czeka ich finałowa jazda indywidualna na czas w Wieliczce.
