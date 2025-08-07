Są nowe wieści ws. poważnej kraksy na Tour de Pologne. Strasznie ucierpiał

Trzeci etap Tour de Pologne zbliżał się już powoli do końca. Uciekająca trójka w składzie: Lorenzo Milesi, Diego Ulissi i Kelland O'Brien była coraz szybciej doganiana przez peleton, jednak na 24 km do mety stało się coś bardzo złego. Kamery pokazały nagle kilku zawodników leżących w rowie. Niektórzy pozbierali się szybko, jak np. Rafał Majka, ale inni zwijali się z bólu. To był moment dość ostrego zjazdu na trasie, więc musieli do ów rowu wpaść na dużej prędkości.

Poważne obrażenia kolegi Rafała Majki

Mocno poszkodowanych było tak wielu, że trzeba było użyć wszystkich karetek dostępnych w okolicy peletonu, a to wymusiło przerwanie wyścigu na kilkanaście minut. Jak się okazało, kraksa skończyła się bardzo źle dla Włocha Filippo Baronciniego. Kolega Rafała Majki z UAE Team Emirates był nieprzytomny i zalany krwią, gdy zabierano go do karetki. W środowy wieczór o 22:32 jego zespół wydał oficjalne oświadczenie dot. jego stanu zdrowia. Włoch ucierpiał bardzo mocno.

Wieczorny komunikat UAE Team Emirates. "Liczne złamania"

- Niestety Filippo Baroncini doznał licznych obrażeń oraz złamań kości twarzy, złamania kręgu szyjnego (bez komplikacji neurologicznych), a także obojczyka. Aktualnie przebywa w miejscowym szpitalu pod okiem naszego zespołu medycznego - powiedział w oświadczeniu dyrektor medyczny UAE Team Emirates Adrian Rotunno.

W kraksie ucierpiał też lider TdP Paul Lapreira, ale on, mimo komunikatów o jego wycofaniu się z rywalizacji, ostatecznie dojechał do mety. Jego zespół Decathlon AG2R La Mondiale poinformował potem, że Francuz poza licznymi otarciami ma dwa pęknięte żebra. Zamierza jednak wystartować w ponad 200-kilometrowym czwartkowym etapie na trasie Rybnik - Cieszyn. Lapreira mimo upadku zachował żółtą koszulkę lidera, bo sędziowie postanowili zneutralizować czasowe rezultaty trzeciego etapu, czyli nie uwzględniać ich w klasyfikacji generalnej.