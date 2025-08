Cała Polska zobaczyła, co zrobił Rafał Majka. Aż trudno uwierzyć

To było mordercze 241,5 kilometra. A gdyby tamten wyścig był krótszy o 1,5 km, to pewnie Rafał Majka miałby złoto. Ale zostawmy "gdybologię". Na brązowy medal olimpijski nasz kolarz pracował przez sześć godzin, 10 minut i 10 sekund jazdy w 30-stopniowym, brazylijskim upale. A razem z nim harowali koledzy z reprezentacji Polski. Z innym genialnym kolarzem w składzie, Michałem Kwiatkowskim. To się działo równo dziewięć lat temu – 6 sierpnia 2016 roku.

W 2014 roku Kwiatkowski został mistrzem świata. Na pewno marzył o medalu również na igrzyskach. Ale w 2016 roku w Rio umiał przyznać, że w wyższej formie jest Majka. I umiał poświęcić się dla niego. - Uciekał przez ponad 200 kilometrów, wyjechał się dla kolegi, wziął na siebie cały ciężar tego morderczego wyścigu, żeby Majka mógł jechać w futerale – komentował wtedy dla Sport.pl Lech Piasecki.

Majka jechał w futerale, bo Kwiatkowski poświęcił się dla niego

W futerale? - Tak się u nas mówi. Bo proszę sobie przypomnieć, jak Rafał wyglądał przez prawie cały wyścig. Jechał spokojnie w szerokiej stawce, a pracować nad zlikwidowaniem ucieczki musieli kolarze z innych krajów. Hiszpanie i Brytyjczycy bardzo się tym zmęczyli, w najważniejszym momencie zabrakło im pary. A Rafał właśnie wtedy mógł dać z siebie wszystko, co miał. Jestem przekonany, że Majka i Kwiatkowskiego, i Michała Gołasia, i Macieja Bodnara, zabierze wkrótce na duże piwo – tłumaczył jeden z naszych najlepszych kolarzy w historii.

A jak w szczegółach dwaj nasi najlepsi kolarze XXI wieku, czyli Majka i Kwiatkowski, rozegrali tamten wyścig w Rio?

"Już wcześniej ustalili, że liderem reprezentacji będzie Majka, piąty kolarz wyścigu Giro d’Italia oraz zdobywca po raz drugi prestiżowego tytułu Króla Gór Tour de France [w 2014 i 2016 roku], przyjeżdżający do Rio po dziewięciu miejscach na podium etapów w Wielkiej Pętli w ostatnich trzech edycjach. Zgodzili się, że wszystko zrobią, aby mu pomóc. - Ustaliliśmy, że walczymy o zwycięstwo Rafała - powiedział Kwiatkowski za metą i dodał: - Myślę, że w swojej najlepszej formie byłbym w stanie utrzymać się z najlepszymi. Ale zawsze w zespołach, w których się ścigałem, jechaliśmy na najmocniejszego. A teraz w reprezentacji najmocniejszy jest Rafał" – pisali wtedy nasi wysłannicy do Rio, Paweł Wilkowicz i Radosław Leniarski.

Kwiatkowski pokazał wielką moc. Przez 200 kilometrów jechał w ucieczce, po to, żeby na końcówce etapu dojechał do niego Majka i żeby świetnie zjeżdżający Michał poprowadził trochę gorzej radzącego sobie w tej specjalności Rafała. Zjazdy w Rio były karkołomne. Oglądaliśmy na nich wiele wypadków. A gdy na 10 km do mety na czele wyścigu zostali już tylko Majka oraz Vincenzo Nibali i Sergio Henao, to wszyscy myśleliśmy, że mamy złoto. Włącznie z Majką. Bo wtedy Włoch i Kolumbijczyk się wywrócili.

Złoto Majce zabrało morze. I dwa wściekłe psy

- Szedłem na solo po złoto – mówił później Majka. Ale na 1,5 kilometra przed metą Majkę dogonili Greg Van Avermaet i Jakob Fuglsang. A kiedy 150 metrów przed metą Belg i Duńczyk przestali oglądać się na siebie nawzajem i na Polaka, kiedy ruszyli finiszować, to nasz kolarz nawet nie spróbował się z nimi ścigać. – Na koniec nie miałem siły nawet zafiniszować, bo takie miałem skurcze. Dałem z siebie wszystko – tłumaczył.

To było chwilę po przedziwnej wpadce. Przed pójściem do dziennikarzy piszących medaliści musieli się pojawić w telewizjach. Przy stanowisku TVP Majka stał na ostatnich nogach i przez 10 sekund słuchał, jak pytanie zadaje mu Sebastian Parfjanowicz. Po wysłuchaniu dziennikarza, którego przecież dobrze zna, nagle Majka zaczął odpowiadać tak, jakby kompletnie nie wiedział, z kim rozmawia: po angielsku. – Przepraszam, ale naprawdę jestem zmęczony – stwierdził w końcu, śmiejąc się ze swojej pomyłki.

Majka był wypompowany, ale szczęśliwy. Ciekawe, jak bardzo w jego głowie krążyły myśli i o tym, jak piękny wynik wywalczył, ale i o tym, że mogło być jeszcze lepiej. My to przeżywaliśmy. - Wielka szkoda, że Nibali i Henao się wywrócili. Gdyby ta trójka jechała razem do końca, to Rafał mógłby mieć lepszy medal. Bo na pewno Van Avermaet i Fuglsang tej trójki by nie dogonili. A tak złapali samotnie walczącego Rafała 1,5 km przed metą i zajęli dwa pierwsze miejsca, bo są lepszymi sprinterami. Z całej tej piątki zdecydowanie najlepszymi – analizował dla nas Piasecki. – Ale brąz i tak smakuje niezwykle. Tyle lat [od 1988 roku] czekaliśmy na olimpijski medal w kolarstwie szosowym – dodawał.

W podobnym tonie wypowiadał się Zenon Jaskuła, który w 1988 roku wywalczył olimpijskie srebro w wyścigu drużynowym w Seulu, razem z Joachimem Halupczokiem, Markiem Leśniewskim i Andrzejem Sypytkowskim.

- Gdyby trasa nie biegła wzdłuż morza, dwa wściekłe psy nie dopadłyby Rafała i mielibyśmy złoto – mówił nam Jaskuła.

- Wyglądało to pięknie, ale samotnie uciekającemu zawodnikowi pod wiatr zawsze jedzie się gorzej. Gdyby końcówka trasy była inna, Rafał mógłby się obronić przed atakiem Grega Van Avermaeta i Jakoba Fuglsanga – tłumaczył. Kto widział tamten wyścig, ten na pewno pamięta, jak Majka samotnie mknął do mety wzdłuż plaży. Ale w końcu został złapany. Niestety. - Ale zostawmy "gdybanie", obyśmy zawsze mieli tylko takie problemy, że nasz sportowiec nie obronił złota, ale i tak stanął na olimpijskim podium – mówił wtedy nie bez racji Jaskuła.

Majka kończy. I walczy o wygranie Tour de Pologne

Na takie „kłopoty" jak tamten z Rio zafundowany nam przez kolarską reprezentację Polski z liderem Rafałem Majką czekamy z utęsknieniem. Szkoda, że Majka już więcej nie powalczy na olimpijskich trasach. I że z końcem tego sezonu skończy karierę. Tym mocniej kibicujmy mu teraz na Tour de Pologne. Celem naszego 36-letniego kolarza jest wygranie narodowego wyścigu. A więc powtórzenie innej pięknej historii, bo Tour de Pologne Majka już kiedyś wygrał – w 2014 roku.

Teraz po dwóch z siedmiu etapów Majka jest dziewiąty w klasyfikacji generalnej. Do lidera, Paula Lapeiry z Francji, Polak traci tylko 14 sekund. Kolejny etap już w środę w Wałbrzychu. Transmisja w TVP Sport, Eurosporcie i na platformie MAX, relacje na żywo na Sport.pl.