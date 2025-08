Tak Rafał Majka dał na imię swojej córce. To nie żart

Rafał Majka jest jednym z najwybitniejszych i najbardziej rozpoznawalnych polskich kolarzy. W czasie swojej - trwającej od 2009 roku - zawodowej kariery osiągnął wiele sukcesów. Wygrał m.in. Tour de Pologne 2014, a w 2016 roku zdobył brązowy medal igrzysk olimpijskich w wyścigu ze startu wspólnego.

Rafał Majka ogłosił zakończenie kariery

Niestety niedawno ogłosił zakończenie kariery. W dniach 4-10 sierpnia po raz ostatni w karierze wystąpi w wyścigu Tour de Pologne. - W tym roku obiecuję wam super zabawę, ponieważ to będzie moje ostatnie Tour de Pologne. Do zobaczenia na trasie. Last season, ultima stagione (pol. ostatni sezon) - przekazał Majka w specjalnym nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych. Ostatnim startem 35-latka w karierze będzie Giro di Lombardia, które odbędzie się 11 października.

W wywiadzie dla Eurosportu przyznał, że ta decyzja została podjęta już w styczniu. Szefowie jego zespołu UAE-Team Emirates namawiali go, by jeszcze przemyślał tę decyzję. - Tak naprawdę mógłbym się ścigać do czterdziestki. Mam do tego zdrowie, szefostwo mnie namawiało, mówiąc: "Rafał, zostań przynajmniej na rok". Może nie wygrałem etapu, ale wygrałem całe Giro i Tour de France z Tadejem Pogaczarem, wygrałem Vueltę z Contadorem. Brakuje mi tego etapu w Giro, ale to już jest historia. To niczego by nie zmieniło. Zamiast tego wygrałem tytuł mistrza Polski, bardzo mi na tym zależało - kontynuował.

Tak ma na imię córka Rafała Majki

Jednak miłość do bliskich wygrała. - Na początku roku razem z ekipą i rodziną, bo ona jest w tym wszystkim najważniejsza, podjęliśmy decyzję, że to będzie mój ostatni sezon. To było jeszcze przed układaniem mojego kalendarza startowego. Brakowało mi rodziny. Całe życie na walizkach, poza domem - wyznał.

Rafał Majka ma żonę Magdalenę, którą poznał w 2006 roku na weselu siostry. Para wzięła ślub w październiku 2014 roku. W grudniu 2016 roku kolarz udzielił wywiadu serwisowi expressbydgoski.pl, w którym zdradził, że spodziewa się dziecka. - Jeśli będzie dziewczynka to będzie Majka. Nie, żartuję... Najważniejsze, by dziecko było zdrowe. Znam płeć dziecka, ale nie mogę tego jeszcze zdradzić - mówił jakiś czas temu.

W lutym 2017 roku kolarzowi urodziła się córeczka. Ostatecznie stanęło na tym, że dostała na imię... Maja. W 2019 roku ojciec Rafała Majki - Piotr Majka zdradził w wywiadzie dla WP, że jego wówczas 2,5-letnia wnuczka "uwielbia tatusia". - Może z nim spędzać całe dnie. Miała go teraz przez kilka tygodni tylko dla siebie - powiedział.

W listopadzie 2020 roku na świat przyszło drugie dziecko. O wszystkim poinformował Rafał Majka w social mediach. "Rodzina w komplecie" - napisał, dodając zdjęcie z noworodkiem i córeczką. Na instagramowym profilu Magdaleny Majki dowiadujemy się, że wtedy na świat przyszedł syn - Oliwier.